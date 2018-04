Cabelos: Manaus receberá profissionais renomados da SpaDios

Manaus — Entender que o conceito de beleza está além do padrão e que cada mulher possui características únicas é uma tendência cada vez mais difundida em campanhas de moda e cosméticos. Pensando nisso, o Studio Rafael Jafra traz o salão paulista SpaDios para um evento especial nos dias 6 e 7 de maio (domingo e segunda-feira) para atender as manauenses de modo personalizado.

Com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia, o SpaDios foi criado em 2011 e é conhecido por focar na saúde dos cabelos da mulher de forma diferenciada. Comandado pelas especialistas Déia Dios e Renata Souza, o espaço possui tratamentos personalizados e uma linha de produtos desenvolvida para cuidar da saúde dos fios e do couro cabeludo até as pontas, de acordo com a necessidade de cada cabelo.

A vinda do salão paulista à capital amazonense faz parte da iniciativa SpaDios Visita, que traz os profissionais a diversas cidades do Brasil. A tour também passa por Brasília, Belo Horizonte, Teresina e Natal. Em Manaus, a parceria é com o Studio Rafael Jafra, localizado na rua Rio Tarauacá, número 65, Vieiralves.

Um dos destaques do SpaDios é a velaterapia, que remove as pontas duplas sem mudar o comprimento do cabelo | Foto: Divulgação

Segundo o maquiador e cabeleireiro Rafael Jafra, o foco na saúde capilar é algo cada vez mais procurado pelas clientes manauenses. "Muito importante olhar não somente a questão da estética, mas também da saúde", explica ele. "Acredito muito no trabalho que elas oferecem, é um trabalho mais humanizado, com produtos de ingredientes orgânicos e nada testado em animais".

Um dos destaques do SpaDios é a velaterapia, que consiste em um tratamento que remove todas as pontas duplas sem interferir no comprimento do cabelo e maximizando a reposição vitamínica. Outro tratamento bastante procurado é o laser a frio, feito para estimular o colágeno da derme, ativando a circulação sanguínea e auxiliando na multiplicação das células capilares.

"É um serviço diferenciado, com produtos bem diferentes dos que encontramos no mercado", diz Rafael. "O mundo está caminhando para isso, uma matéria-prima de maior qualidade, produção em menor escala — e tem tudo a ver com o perfil do meu estúdio, que tem um serviço mais personalizado".

Para quem deseja participar dos tratamentos personalizados que a dupla traz à Manaus, basta agendar através dos números (11) 94028-3589 ou (11) 94011-1682.

