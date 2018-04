Morre aos 81 anos, dublador brasileiro que deu voz à Homer Simpson

Rio de Janeiro – Morreu neste sábado (21), aos 81 anos, o dublador Waldyr Sant’Anna, famoso por ser a primeira voz brasileira de Homer Simpson, da animação “Os Simpsons”. A causa da morte não foi divulgada.

Sant’Anna começou a dublar o personagem Homer, nas primeiras temporadas da série, exibida pela primeira vez no Brasil em 1991, mas se afastou das gravações após desentendimentos com a empresa de dublagem VTI Rio. Com sua saída, os fãs notaram a diferença da voz e pediram seu retorno.

Waldyr Sant’Anna retornou ao posto de dublador oficial de Homer Simpson anos depois e encerrou sua participação ao término da 18ª temporada. Ele também deu voz ao vovô Simpson e a vários personagens de desenhos animados. No cinema, Sant’Anna dublou Eddie Murphy, Morgan Freeman e Harrison Ford, entre outros famosos.

Homenagem

O dublador Guilherme Briggs publicou em suas redes sociais, uma homenagem a Waldyr Sant’Anna. “Inteligente, espirituoso, criativo, divertido e dono de um delicioso humor, Sant’Anna era muito querido por todos nós da dublagem”, diz um trecho da publicação de Guilherme Briggs no Instagram.

