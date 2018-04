Dudu Bertholini participa de evento de moda esta semana em Manaus

Manaus - No próximo dia 26 de abril, às 19h30, o Teatro Manauara será palco do projeto “Manauara Talk Show”, um evento inédito, voltado para o campo do fashionismo. Dentre as tendências nacionais e internacionais do mundo da moda, um bate-papo bem descontraído com Dudu Bertholini.

Dudu Bertholini é estilista, publicou em diversas revistas de moda e atualmente é um dos comentaristas do programa Amor e Sexo, apresentado por Fernanda Lima. Dudu assina a criação de diversos produtos de sua própria grife ou de outras empresas ligadas ao mundo da moda. Além disso, ele ministra palestras e workshops por todo o país, além de ser o Coordenador Criativo de 2018 da pasta de moda do Instituto Internacional IED.

Dudu destaca que trabalha sempre com a intensa vontade de se expressar, de ser autêntico e de mostrar ao mundo que não há um estilo cafona. “Cafona é não ter estilo. Tudo o que parece estranho aos olhos da sociedade é algo original, algo que vai além das amarras sociais. O estilo me interessa muito mais do que a moda em si, afinal, ter estilo é uma harmonia entre o que você é, o que você sente e o que você veste”, destaca.

“Dudu Bertholini e a consultora e editora de moda Patrizia Ramalho farão uma seleção de looks nas lojas do shopping e depois apresentarão com modelos ao vivo”, explica o superintendente do Manauara Shopping, Fábio Deganutti. “Os dois irão traduzir a moda feminina ditada pelos grandes estilistas para o cotidiano da manauara”, finaliza.

O evento é gratuito e para participar é necessário o preenchimento de uma ficha de inscrição que está disponível no site manauarashopping.com.br. As inscrições são limitadas de acordo com a capacidade do Teatro Manauara.