Gravação do DVD do Caprichoso 'azulou' Parintins neste fim de semana

Parintins - A paixão pelo Caprichoso “azulou” o coração de milhares de torcedores do boi azul no Curral Zeca Xibelão, em Parintins, na noite deste sábado (22). O espetáculo que combinou toadas icônicas, enredo rico e coreografias, marcou as últimas gravações do DVD do boi bumbá e o lançamento do CD de toadas de 2018.

A estimativa ficou por volta de 8 mil brincantes que lotaram a pista e os camarotes do Zeca Xibelão, além da frente do curral. O vice-presidente do Caprichoso, Jender Lobato, declarou estar muito contente com a movimentação na cidade nesta época do ano. “É algo que mexe com a economia do município”, disse ele. A chamada “Caravana Azulada”, nome dado às embarcações que levaram torcedores do Caprichoso à ilha tupinambarana, foi um sucesso. Ao todo, foram 600 pessoas que chegaram em Parintins através do barco do Caprichoso para conferir a gravação.

| Foto: Caprichoso

Para o vice-presidente, o espetáculo de gravação do DVD foi uma demonstração forte de criatividade dos artistas do boi azul. “Antes de qualquer cargo, somos torcedores e, para mim, é inexplicável entrar aqui e ver como os nossos artistas conseguiram se reinventar, mesmo no meio da crise”, afirma Jender.

Com o tema “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”, o DVD contou com grande produção e esforço logístico. Antes de Parintins, o boi gravou nos municípios de Santarém (PA), Presidente Figueiredo (AM) e no palco do Teatro Amazonas, em Manaus. O presidente do conselho fiscal, Saulo Vianna, afirmou que o planejamento do DVD foi iniciado em agosto do ano passado. “Estamos cumprindo com o nosso compromisso de campanha, que foi de gravar três DVDs nos três anos da nossa gestão”, disse. “É um projeto ousado, mas quisemos buscar uma coisa inovadora e fora de comum para quem é fã do Caprichoso, como a gente”.

| Foto: Caprichoso

O estudante manauense Caio Souza, de 23 anos, reconheceu o esforço empregado pelo boi estrelado. Ele conta que teve trabalho em convencer a mãe, mas que valeu a pena se esforçar pela viagem. “É a primeira vez que venho pela Caravana e é uma experiência única chegar aqui e encontrar um show tão bonito e tão bem preparado”, afirma ele. “A gente consegue ver a paixão que as pessoas daqui colocam no boi, e é algo muito emocionante de ver”.

A gravação do DVD do Caprichoso começou 00h e acabou às 3h da madrugada deste domingo (22), mas a animação no Zeca Xibelão não esfriou em momento algum. O repertório deixou o curral inteiro vibrando com toadas como “É Dia de Boi”, com o tripa Alexandre Azevedo na evolução com o Boi Caprichoso. Um outro momento bem icônico foi a toada “Yanomami: Apocalipse Xamânico”, que foi um show visual e cenográfico, com a presença do pajé Neto Simões.

| Foto: Caprichoso

Para o presidente Babá Tupinambá, “Sabedoria Popular” vai ser um dos melhores DVDs do Caprichoso. “É um pouco do que vai acontecer na arena, só um gosto do que estamos preparando para junho”, afirma ele. “Eu me atrevo até a dizer que este festival vai ser o melhor que já tivemos nos últimos 30 anos – e o título de bicampeão vem!”, prometeu o presidente.

Para quem deseja se programar para a ida ao festival, uma boa novidade: a MAP Linhas Aéreas anunciou a oferta de 28 voos extras no período do evento. Ao todo, são 2.909 assentos acrescentados pela companhia de viagem. Para prestigiar o Festival Folclórico de Parintins, melhor correr e garantir o seu lugar. O evento ocorre de 29 de junho a 1º de julho deste ano.

| Foto: Caprichoso

Fotos: Glenda Dinely e Arleilson Cruz

Edição: Wallace Abreu