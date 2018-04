Escola de Dança de Manaus se apresentará na Disney

Com o espetáculo “Sonhos”, formado por 41 bailarinos, a Backstage Studio, escola de dança de Manaus representará o Brasil na “Disney Performing Arts”. A apresentação, marcada para o próximo dia 1º de maio, em um dos parques temáticos da filial da Disney na Califórnia, está em processo de criação desde fevereiro.

De acordo com a coreógrafa e diretora da escola Raíssa Castro, como se trata de uma equipe grande, formada por integrantes de diferentes turmas da escola, os ensaios foram concentrados aos finais de semana. “São doze horas de ensaios semanais, divididas entre o sábado e o domingo”.

O espetáculo “Sonhos” conta com 41 bailarinos | Foto: Reprodução

“Fomos muito bem recebidos na Disney Orlando, em 2017. Agora a expectativa é ainda maior, já que o convite para a apresentação na Disney Califórnia surgiu por conta da qualidade do trabalho que apresentamos em Orlando”, ressalta Raíssa.

A apresentação deverá reunir elementos do jazz, balé clássico e hip hop, além de elementos do teatro musical. As coreografias são assinadas por Raíssa Castro e Amanda Santos, responsável também pela produção artística do trabalho.

Backstage Studio, em abril de 2017, na Disney Orlando | Foto: Reprodução

Backstage Studio

Em 2018 a escola de dança celebra 10 anos de criação. Durante essa década, vários profissionais passaram pela Backstage. “A ideia inicial era ter um lugar de socialização por meio das artes e hoje a Backstage é muito mais do que idealizei”, destaca.

Com turmas que atendem jovens de diferentes faixas etárias, hoje a escola oferece cursos de balé clássico, jazz e hip hop. Duas vezes por ano, em junho e dezembro, a Backstage apresenta espetáculos inéditos formados com os alunos.

“Além disso, participamos de vários festivais e eventos de dança na cidade de Manaus. Já tivemos a felicidade de ter participado em grandes eventos fora do Amazonas e conceituados no Brasil, como o Festival Internacional de Curitiba e o Festival de Dança de Joinville”.

Turma se prepara para, em setembro, voltar à Disney Orlando | Foto: Reprodução

Qualité Dance Festival

Além do Disney Performing Arts, a Backstage Studio participará, em setembro deste ano, do primeiro Qualité Dance Festival. O festival sela uma parceria de mais de cinco anos com a Qualité Turismo, que já levou para os palcos da Disney mais de 30 escolas de dança brasileira, no programa “Disney Performing Arts”.

“Esse, certamente, será outro grande momento na nossa história. Será mais uma oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho em um festival internacional”, pontua Raíssa. “Serão grupos de vários lugares do Brasil e de outros países participando, o que gera uma troca maravilhosa”, finaliza.

A direção artística do Festival é de Margit Kolling, profissional na área de dança com 30 anos de experiência como bailarina, professora e coreógrafa. Margit é diretora do Festival “Sul em Dança”, gerente de Projetos da “ARTE&IDEIAS”, coreógrafa assistente e ensaiadora do Natal Luz Gramado – Espetáculo “Eu sou Maria”, em 2015 e 2016, fundadora e diretora artística da Corpus Cia de Dança, entre outras grandes realizações.