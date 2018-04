Jornalista Monica Maia lança livro voltado para o público infantil

“Zuummm!... O Planeta Terra é Muito Distante Daqui” é o título do novo livro da jornalista Monica T Maia e da arquiteta Rossana Estrella. Essa é a primeira obra das autoras voltada para a faixa etária de 5 a 11 anos, que teve o acompanhamento do consultor científico Maurício Kritz na elaboração. É ele quem garante que, a ficção narrada no livro, pode ser uma realidade no futuro.

“Trata-se de uma ficção que tem aventura e perigo. Tudo que as crianças adoram. É a história de um planeta onde tudo é maravilhoso. Onde, até os bisavôs, são jovens. Um planeta mágico que tem 4 sóis. Nele não há carros, navio, metrô ou avião. O único meio de transporte é a força do pensamento. Porque somos energia, e isso já foi comprovado cientificamente. O dia que conseguirmos controlar a nossa própria energia, vamos ser capazes de nos teletransportar. Sair de um lugar a outro instantaneamente”, acredita Monica Maia, que é terapeuta alquímica.

O livro será lançado aqui em Manaus, de 24 a 29 de abril, em uma programação que inclui a Universidade Nilton Lins, INPA, projeto socioambiental REUSA da Fundação Amazônia Sustentável, na Feira de Produtos Orgânicos do Incra e no Parque Cidade da Criança. O livro ficará à venda na Livraria Leitura, no Amazonas Shopping.

“Um livro não pode ficar preso a uma estante. Precisa ir até o leitor. Para isso, aqui em Manaus, a atriz Socorro Andrade e os Menestréis Contadores de História, fizeram uma linda adaptação teatral e vão participar da apresentação no INPA, no Parque Cidade da Criança e na livraria”, contou a jornalista.

“O grande objetivo é fazer a imaginação voar de maneira que, no futuro, o adulto que foi criança, independentemente da atividade que escolher realizar, atue com livre expressão, sem barreiras ou bloqueios que poderiam impedir que inventasse escritas, fórmulas ou qualquer novo caminho de progresso para a humanidade, construindo novos mundos e reconstruindo seus próprios mundos”, concluem as autoras.

No site www.zuummm.com.br, o livro poderá ser reescrito e/ou redesenhado, individualmente ou sob orientação pedagógica.

A obra teve o acompanhamento do consultor científico Maurício Kritz na elaboração | Foto: Divulgação

Programação:

24/04 - Apresentação do livro infantil ZUUMMM!... O PLANETA TERRA É MUITO DISTANTE DAQUI..., para estudantes e professores de cursos ligados à Educação, no Salão Nobre da Biblioteca da Universidade Nilton Lins (Parque das Laranjeiras - Av. Prof. Nilton Lins, 3529, Flores, às19h).

25/04 - Lançamento em Manaus do livro infantil ZUUMMM!... O PLANETA TERRA É MUITO DISTANTE DAQUI..., para escolas, no Bosque da Ciência do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Avenida André Araújo, 2936, Aleixo), às 10h.

25/04 - Apresentação do livro ZUUMMM!... O PLANETA TERRA É MUITO DISTANTE DAQUI... na sede do projeto socioambiental REUSA (Rua São Vicente de Paula, Redenção), da Fundação Amazônia Sustentável, às 15h.





26/04 - Lançamento em Manaus do livro infantil ZUUMMM!... O PLANETA TERRA É MUITO DISTANTE DAQUI..., para escolas, no Parque Cidade da Criança (Rua Castro Alves, 100, Aleixo), às 9h.

26/04 - Apresentação do livro ZUUMMM!... O PLANETA TERRA É MUITO DISTANTE DAQUI..., para escolas vizinhas, na Feira de Produtos Orgânicos do Incra (Avenida André Araújo, 901, Aleixo, ao lado do Clube da Polícia Militar), às 15h.

27/04 - Lançamento em Manaus do livro infantil ZUUMMM!... O PLANETA TERRA É MUITO DISTANTE DAQUI... , na Livraria Leitura Amazonas (Loja 420 PQR 2 Piso 482, Av. Djalma Batista - Parque 10), no Amazonas Shopping, com Teatro de Socorro Andrade e os Menestréis Contadores de Histórias, às 16h30.

28/04 - Lançamento em Manaus do livro infantil ZUUMMM!... O PLANETA TERRA É MUITO DISTANTE DAQUI... , no Bosque da Ciência, no INPA (Avenida André Araújo, 2936, Aleixo), às 10h.





29/04 - Lançamento em Manaus do livro infantil ZUUMMM!... O PLANETA TERRA É MUITO DISTANTE DAQUI..., no Parque Cidade da Criança (Rua Castro Alves, 100, Aleixo), às 18h.