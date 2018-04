Do papiro ao e-book:conheça a história da produção de obras literárias

Manaus - Quase todos os que já tiveram acesso à leitura concordam que ler é muito bom. Não à toa, a grande escritora inglesa Jane Austen, autora de obras como “Orgulho e Preconceito”, disse que “não há prazer como a leitura! Qualquer coisa nos cansa mais que um livro”. E de fato: quando lemos, viajamos, imaginamos, sonhamos, aprendemos e nos enriquecemos culturalmente, socialmente e até espiritualmente.

E justamente para celebrar estes objetos inanimados, mas ao mesmo tempo, tão cheios de vida, é que foi criado o Dia Internacional do Livro. A data começou a ser comemorada em 05 de abril de 1926, na Espanha, em lembrança ao nascimento de Miguel de Cervantes, autor de “Dom Quixote”.

Já em 1930, o Dia do Livro foi mudado para 23 de abril, para celebrar a morte de Cervantes. E em 1995, a Organização Mundial das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) instituiu o 23 de abril como o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, porque nesta mesma data, também se lembra a morte de William Shakespeare, o mais famoso dos escritores ingleses.

Do papiro ao e-book

Quem hoje tem toda a comodidade para ler um livro no computador, no celular, ou até mesmo em aparelhos como o Kindle ou o Cobo, não imagina que milênios atrás, isso tudo era difícil. Os primeiros livros surgiram no Egito Antigo, cerca de três mil anos antes de Cristo. Nesse formato, as folhas de papiro eram coladas uma por uma, para que formassem grandes rolos de papiro.

O tempo passou, e os povos passaram a usar peles de cabra, carneiro ou ovelha para escrever, os chamados pergaminhos. Foi por causa deste método que muitos documentos históricos, como livros da Bíblia, foram preservados na íntegra. Na Idade Média, os pergaminhos começaram a ser encadernados, e cada livro era uma obra de arte, com iluminuras, figuras, e outros detalhes a mais.

No entanto, escrever e copiar um livro era uma tarefa intensa, árdua, que exigia força física e mental. Não à toa, as cópias de livros só existiam nas grandes universidades europeias, nos monastérios e nas igrejas, que mantinham pelo menos uma cópia da Bíblia Sagrada.

Mas isso mudou a partir dos anos 1400, com a invenção da prensa móvel por Johannes Gutenberg. A partir daí, livros, tabelas e outros materiais escritos passaram a ser copiados mecanicamente, e a população passou a ter mais acesso a estes materiais.

A partir dos anos 1970, nascem os e-books, ou livros digitais, com o americano Michael Hart. Em 1971, Hart digita toda a Declaração de Independência dos Estados Unidos e cria o Projeto Gutenberg, uma iniciativa de digitalizar livros de domínio público e distribuir aos usuários da Internet. Nascia ali a primeira biblioteca digital.

Como o livro chega à loja?

Para que o livro chegue às mãos do leitor, é necessário um trabalho considerado “de formiguinha”, tamanho o cuidado e atenção que se deve ter com a obra. Depois que sai da mente e mãos do escritor, o livro é levado à editora, tanto em arquivo físico como digital, aos cuidados de um editor, que pode decidir ou não pela publicação, a depender da relevância da obra.

Há 20 anos trabalhando com edições de livros, o professor Tenório Telles, de 54 anos, divide com a professora Neiza Teixeira a coordenação e produção editorial de uma das mais importantes editoras amazonenses: a Editora Valer.

“Eu me formei como professor de Língua Portuguesa, e em determinado momento, me convidaram para ser editor-chefe da Valer. No início eu não entendia muito do trabalho de edição, mas fui me capacitar, e hoje estamos aqui, com um trabalho sólido, resgatando dia após dia, a literatura da Amazônia”, conta o editor.

Quando o manuscrito chega às mãos do editor, cabe a ele revisar todo o texto do escritor, podendo suprimir partes, acrescentar outras e até mesmo manter outras, com o objetivo de deixar a obra mais clara e concisa para o leitor. Depois que o texto é revisado pelo editor, é entregue novamente para o escritor, para as revisões. E quando essas revisões terminam, o editor envia o manuscrito para o design, para o projeto gráfico.

Nas mãos do designer

Há um ano trabalhando na Valer, a designer gráfica Lícia Gonçalves, de 26 anos, é quem monta o projeto gráfico das obras que chegam à editora. “Eu primeiro vejo como ele está estruturado e dividido, se é por capítulo, partes, se a imagem está na vertical, na horizontal, os enquadramentos todos, e os outros aspectos”.

Depois de verificar a parte mais técnica, Lícia parte para a parte artística do livro. “Penso no livro já montado, no formato pedido pelos editores, mas também no público-alvo do livro. Se for um livro infantil, tem que ser um projeto chamativo para as crianças, e assim sucessivamente para adolescentes, jovens e adultos. Vejo também o gênero do livro: se é um conto, um livro acadêmico, etc…”

A última coisa a ser pensada no livro é a capa. Lícia diz que, na hora de projetar a capa, gosta de ouvir o autor e ler o livro. “Eu converso com o autor para saber o que ele gostaria que tivesse, qual o sentido que ele quer imprimir com o livro. Sobre a cor, tento fazer um tom que tenha um bom contraste, para ter destaque quando estiver na prateleira da loja”.

Depois que Lícia termina todo o projeto, o arquivo volta para as mãos de Tenório Telles, que faz as revisões necessárias, como quebra de texto, lombada, e outros aspectos técnicos do livro. No mesmo instante, o editor já solicita o número de ISBN à Fundação Biblioteca Nacional (FBN).



As primeiras revisões são feitas e enviadas para a designer, que as refaz, e depois que tudo está pronto, já com todas as alterações feitas pelo projetista, o formato digital do livro é enviado para a gráfica, com todas as especificações possíveis.

Pronto para distribuição

Quando o livro volta da gráfica, já pronto, ainda falta uma coisa: a distribuição. “Nós fazemos uma festa de lançamento para cada livro que nós lançamos. É uma festa tanto para o escritor como para nós, que temos a satisfação de entregar mais uma obra para o público”, conta Tenório Telles.



O editor ainda ressalta que existem projetos - e livros - que são únicos. “Há obras que fazem parte de um projeto, como os livros científicos. É um projeto relevante, interessante, que fazemos com todo o profissionalismo possível. Mas existem livros que nos empolgam, que nos entusiasmam, que mexem conosco. Quando nós terminamos, nossa alegria é praticamente a mesma do escritor, por causa do entusiasmo, comprometimento e afinidade com o autor”.



Para Tenório, cada livro é uma história. E uma das obras que mais o tocaram durante os seus 20 anos de trabalho como editor-chefe da Valer foi “Os Estatutos do Homem”, do amazonense Thiago de Mello. “Quando nós fizemos a edição dessa obra aqui, foi uma festa para todos nós, porque nós nos identificamos com ela”, relembra.



E quando a obra chega às lojas (e, porque não, à Internet), o leitor tem a oportunidade de adquirir uma bela obra para aprender, sonhar, viajar, e tudo isso sem dormir ou sair do lugar. Afinal, como disse uma vez José Saramago, “a leitura é, provavelmente, uma outra maneira de estar em um lugar”.

Leia mais:

Jornalista Mônica Maio lança livro voltado para o público infantil

A força estranha de Roberto Carlos em noite comemorativa em Manaus

Vingadores: guerra infinita chega às telas do cinema nesta semana