Algum livro já foi capaz de mudar a sua vida?

Manaus — Livro é aquele objeto queridinho dos leitores, é a obra que, em prosa ou em verso, comove quem o lê, é quando o escritor compila e transforma palavras em arte. No mundo, a data que comemora o dia do livro é hoje, 23 de abril. E para comemorar a importância da data, o EM TEMPO te mostra alguns livros que mudaram o pensamento, o modo de agir, e até o rumo da vida profissional de alguns amazonenses.

Você acha que um bom livro realmente é capaz de modificar o pensamento de uma pessoa? Para o professor de Letras da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Sérgio Freire, é um acontecimento possível, já que a arte costuma proporcionar às pessoas um espaço de contemplação, segundo ele, é a contemplação que nos diferencia dos outros animais.

“Precisamos da contemplação, seja de que forma for: música, pintura, um pôr do sol no fim da tarde. A gente só consegue desenvolver sentido de sociedade se tivermos formas e tempo para contemplar. A literatura tem um papel privilegiado nessa tarefa”, comentou sobre a arte da literatura.

O livro que mudou a vida deles

O professor, que é doutor em linguística, conta que um dos livros que marcaram a vida dele foi “Dom Casmurro”, do escritor Machado de Assis. “É livro genial cuja leitura guardo com carinho. Machado nos coloca na dúvida eterna que o amor do ciumento traz consigo. Mas, mais do que a história, com Dom Casmurro aprendi a potência que a linguagem tem na subjetividade, na cabeça de quem lê”, diz Freire, se referindo à trama de Capitu, “Se ela traiu ou não, nunca saberemos. Mas sabemos que uma boa obra é aquela que nos permite entrar na história e dela fazer parte”.

Já o maestro Hilo Carriel, cita uma obra que discorre sobre a importância da arte como “A obra” capaz de mudar a vida dele. “Sem dúvida, o livro que mudou, e ainda está mudando, a minha vida chama-se “The Music Teaching Artist’s Bible”, algo como a “Bíblia dos Músicos Artistas Educadores”. É um livro a respeito de transformar a vida das pessoas através da arte, especialmente da música, e que apresenta uma combinação de conhecimentos em performance e educação”, comentou.

Carriel, que no momento cursa mestrado em Regência Orquestral no Peabody Conservatory – Johns Hopkins University, em Baltimore (Estados Unidos), comenta que a obra é uma das primeiras a abordar as transformações na carreira dos músicos no século XXI. Além disso, o escritor Eric Booth aborda elementos reflexivos concernente à carreira dos artistas.

“Durante a obra, o autor também compartilha inúmeras ferramentas para a expansão da atividade dos artistas, além de reflexões sobre o papel e alcance social da música. É um material que sempre tenho usado como fonte de inspiração no desenvolvimento de novos projetos e para o meu aperfeiçoamento como artista e cidadão”, disse o maestro que comenta o desejo de futuramente compartilhar um pouco das ideias com colegas artistas de Manaus, “quero compartilhar tudo com eles e também ouvir o que eles têm para acrescentar”.

“A história da filosofia”, de Will Durand foi o livro capaz de mudar a vida do também professor universitário Walmir de Albuquerque Barbosa, que ao encontro da obra, percebeu que o pensamento filosófico era de suma importância para a compreensão do mundo. “Encontrei-me com obra aos 13 de idade. Volumosa, densa e muito complexa, sobretudo para um menino ainda ginasiano. Levei um tempo longo para a primeira leitura. Aprendi logo que o conhecimento universal era incomensurável e aquelas sínteses sobre o pensamento de cada um dos grandes filósofos e pensadores que se tornaram os pilares da civilização ocidental mereciam atenção para quem aspirasse a condição de intelectual”.

O professor que também é jornalista e doutor em comunicação, viu na leitura uma inspiração para se tornar professor de história. “Escolhi na obra alguns pensadores para ler e reler buscando apreender os conceitos fundamentais e com eles tentar ler o meu mundo. Assim, passei a gostar mais de história e logo tornei-me professor de história, enveredei pelas Ciências Humanas e cheguei ao jornalismo e às Ciências da Comunicação, onde me especializei”, conta, acrescentando que a leitura de Will Durand ajudou a aumentar o interesse também pela literatura e gosto pela escrita.

Já o jornalista e escritor Mário Bentes, atribui duas obras como fundamentais para mudar o rumo da sua carreira profissional. “’As viagens de Gulliver’ é um livro mundialmente conhecido e foi essa coleção que me despertou o prazer de ler. Foi a primeira vez que fiquei totalmente imerso num livro e a primeira vez que tive depressão pós-leitura”, lembra.

Ele, que também é editor chefe da Lendari, conta que foi um livro de Marina Colasanti que proporcionou uma imersão tão profunda ao ponto de querer mudar de carreira. “O livro ‘Entre a Espada e a Rosa’ com certeza foi a obra que me apresentou o mundo dos livros para além de leitor. Ela me fez ter a certeza de que eu precisava ser escritor”, comentou ele, que já participou duas vezes da Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

O jovem escritor finaliza afirmando que o livro foi capaz de mudar por completo sua vida, e hoje eles são objetos de completa necessidade. “Hoje eu não consigo mais imaginar minha vida trabalhando longe livros e da literatura, realmente ele mudou o rumo da minha vida quando me fez compreender que podemos nos transportar para mundos paralelos em uma boa leitura. E desde os 9 anos que livros se tornaram itens essenciais para mim”









