Após perda do filho, pais lançam em Manaus livro sobre superação

Após perda do filho, pais lançam livro de superação Tornaste Meu Pranto Em Alegria | Foto: Ione Moreno

Manaus — O que fazer diante da perda de um filho? Quando o casal manauense Fernando e Luciane Gomes passaram pelo luto da morte do pequeno Mateus eles jamais imaginariam que o sofrimento poderia se transformar em um livro — e ajudar outras pessoas que passam pela mesma dor. A obra "Tornaste Meu Pranto em Alegria" será lançada nesta terça-feira (24) em Manaus, com a finalidade de levar esperança em momentos de luto, relacionados a perda de um filho.



O livro conta a trajetória que a família percorreu, após a perda de Mateus, de quatro anos, vítima de um acidente fatal em 2010. Além da dor da perda, a obra também aborda a luta do casal por justiça e a superação da profunda tristeza. A história foi transformada em textos, com 14 capítulos que mostram a força e a resiliência da família, com a intenção de confortar pessoas afligidas por perdas repentinas.

Leia também:Algum livro já foi capaz de mudar a sua vida?



"Durante o período de luto do nosso filho, buscamos entender o que estava acontecendo. E uma frase ficou muito fixada em nossa cabeça, que foi 'não pergunte o porquê e sim para quê'", conta Fernando Gomes. Desde então, ele e sua esposa Luciane entraram em uma jornada espiritual em busca de respostas para o momento de dor em que se encontravam.

Após perda do filho, pais lançam livro de superação Tornaste Meu Pranto Em Alegria | Foto: Ione Moreno

Movida pelo luto, Luciane buscou alguma literatura que pudesse trazer palavras de conforto, mas não encontrou. "Mateus era o nosso único filho, então todo o nosso tempo e atenção eram dedicados a ele. Foi uma dor muito grande", conta a mãe. "Mas aprendemos com os desígnios de Deus, precisávamos usar o que Ele fez na nossa vida, transformando o luto em restituição".



Pouco tempo após a perda, Luciane engravidou de Isaque, hoje com 7 anos de idade, e depois de Fernanda, de 4 anos. O título do livro "Tornaste Meu Pranto em Alegria", de acordo com a mãe, veio de um versículo da Bíblia, do Salmo de número 30. "Esse trecho me tocou muito e gerou certeza no meu coração, certeza de que estávamos sendo guiados para um momento de superação", afirma Luciane.

Após perda do filho, pais lançam livro de superação Tornaste Meu Pranto Em Alegria | Foto: Ione Moreno

O livro foi lançado no último sábado (14) em Macapá (AP), onde o casal vive atualmente com os dois filhos. Em Manaus, o lançamento ocorre nesta terça-feira (24) a partir das 20h na Universidade Nilton Lins, localizada na av. Professor Nilton Lins, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade.



O Caso Mateus

Mateus Alves Gomes foi vítima de imprudência no trânsito no ano de 2010, quando um carro invadiu a calçada da casa da avó da criança, enquanto a família assistia à uma procissão religiosa. O motorista estava alcoolizado e avançou com o carro contra o menino, que teve o corpo imprensado contra o muro e sofreu traumatismo craniano. O fato gerou grande comoção entre os manauenses na época.

Após perda do filho, pais lançam livro de superação Tornaste Meu Pranto Em Alegria | Foto: Ione Moreno

O caso ficou registrado como o primeiro crime de trânsito julgado como homicídio doloso no estado. Cristian Silva de Souza foi condenado a 29 anos de prisão em regime fechado. A obra de Fernando e Luciane também alerta para a necessidade de uma melhor legislação no que diz respeito a crimes relacionados ao trânsito.



Leia mais:

Jornalista Monica Maia lança livro voltado para o público infantil

Dudu Bertholini participa de evento de moda esta semana em Manaus

Gravação do DVD do Caprichoso 'azulou' Parintins neste fim de semana