Casa de Cultura Joaquim Marinho realiza especial de reggae no sábado

No próximo sábado, dia 28 de abril, a Casa de Cultura Joaquim Marinho, espaço multifuncional de difusão cultural e artística, realizará o Especial Reggae Night com as Bandas EV5 e Brisa Norte. No repertório estão inclusos os maiores hits dos artistas Natiruts, Armandinho, Maneva e Onze:20. O especial terá início às 21h.

A casa abre a partir das 19h, com outra grande atração da noite: O Meetup Ilustrado Especial, um encontro de ilustradores que tem como objetivo incentivar a produção local voltada à ilustração, divulgar trabalhos e proporcionar a criação de uma rede.

De acordo com os organizadores, a atividade consiste em práticas de desenho e observação com uso de modelos vivos, com o intuito de reproduzir sem muitos detalhes sua forma e movimento, treinando ‘gesture’ e ‘anatomia’, capturando sua fluidez e expressão corporal. Para participar, preencha o formulário online disponível aqui (http://bit.ly/mesdodesenhista). No dia do evento, haverá arrecadação de 1 pacote de fraldas ou 1 kg de alimento em prol da instituição AACH – Casa Vida.

Com uma variedade de bebidas, drinks e petiscos, a Casa de Cultura Joaquim Marinho oferece ambientes diferenciados, área de fumantes, segurança, serviço de garçons, entre outros. Para realizar eventos no espaço ou efetuar reservas, entre em contato através do telefone 99257-1459 ou visite a Casa de Cultura Joaquim Marinho em horário comercial (segunda a sexta, 9h às 17h).

SERVIÇO

EVENTO: Especial Reggae Night com as Bandas EV5 e Brisa Norte

DATA: 28/04/2018 (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Casa de Cultura Joaquim Marinho – Rua Chaves Ribeiro, Nº 39, Bairro São Geraldo (atrás do Olímpico Clube)

INFORMAÇÕES: 99257-1459 | Facebook e Instagram: @casadeculturajm