Manaus terá programação especial durante 'Semana da Dança'

Manaus - Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Dança (29 de abril), diversos espaços da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) estarão com programações especiais em alusão a data. Os teatros da Instalação e Gebes Medeiros, o Centro Estadual de Convivência do Idoso e o Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou receberão as atividades. Além disso, o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) participará do 1º Festival de Dança de São Paulo.

Encontro de Intérpretes

Entre os dias 25 a 27 de abril, os teatros da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro) e Gebes Medeiros (avenida Eduardo Ribeiro, 833, Centro) receberão o 5º Encontro de Intérpretes da Dança, evento que contará com oficinas, debates e palestras sobre a profissão no cenário manauara. Quarenta vagas gratuitas foram ofertadas em cada oficina, que terão a participação de artistas como Francis Madson, Ualisson Carvalho, Sâmara Evangelista e Demmy Souza.

No dia 25 de abril, a programação será aberta com os espetáculos “Esperanza” e “Ópera Baré”, no Teatro da Instalação. Nos dias 26 e 27 de abril, as atividades começarão a partir das 14h, no Teatro Gebes Medeiros.

Centro Estadual de Convivência do Idoso-Aparecida

Com apresentações de alunos dos cursos de danças de Salão, Moderna e Livre, o Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), localizado na rua Wilkens de Matos, no bairro Nossa Senhora de Aparecida, agendou suas programações para o dia 26 de abril. As turmas são formadas por alunos a partir dos 45 anos, que mostrarão suas habilidades artísticas. O evento terá entrada gratuita e acontecerá das 17h às 19h.

Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou

Com programação marcada para os dias 25, 26 e 27 de abril, o Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, s/nº, bairro Santo Antônio, também ofertará atividades em alusão ao Dia Internacional da Dança.

Nos dias 25 e 27 de abril, das 14h às 17h, será exibido o vídeo “A importância do Dia Internacional da Dança”. Nestes dias, a programação será destinada somente aos alunos da instituição.

Especialmente no dia 26 de abril, as atividades serão abertas ao público em geral. A partir das 8h, a oficina “Dança Contemporânea para Crianças” e o vídeo “A importância do Dia Internacional da Dança” serão as atividades centrais. Às 8h30 haverá uma oficina de dança contemporânea, com professores do local. Às 9h30 e 10h30, respectivamente, as oficinas de danças modernas e urbanas serão ofertadas. Para encerrar o dia, às 19h, os alunos realizarão a intervenção “Viagem ao Cinema por meio da Dança”.

1º Festival de Dança de São Paulo

Com o intuito de comemorar a data, o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) irá representar o Estado no 1º Festival de Dança de São Paulo, nos dias 27, 28 e 29 de abril, no Teatro João Caetano, na capital paulistana. Nestas datas, 17 teatros do estado de São Paulo serão ocupados por atividades relacionadas à dança.

A viagem faz parte do projeto “Conexões Culturais”, onde o grupo irá apresentar o espetáculo “Arquitetura do Corpo”.