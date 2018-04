As ruas de Berlim na nova exposição fotográfica de Luan Caja

Manaus — Quando o amazonense Luan Caja começou a se enveredar pelo ramo da fotografia, ele não imaginava que um dia registraria o cotidiano de um lugar tão longe de Manaus. Depois de uma temporada em Berlim, o jovem retorna à capital amazonense trazendo consigo a exposição "Bewegung", que estreia na próxima quinta-feira, 03 de maio. Ao todo, são 32 fotografias de rua que retratam o movimento da capital alemã.

Quando recebeu a sua primeira máquina fotográfica das mãos do irmão, Luan buscou aprender sozinho técnicas de foto e edição de vídeo. Ainda em Manaus, aos 18 anos, saiu de casa e passou a trabalhar fotografando eventos — mas logo viu que não era esse o rumo que sua fotografia deveria mostrar.

Apelidada pelo fotógrafo como "um pedaço do mundo", Berlim acolheu Luan de maneira bem peculiar | Foto: Divulgação/Luan Caja

Leia também: Após perda do filho, pais lançam em Manaus livro sobre superação

"Eu estava insatisfeito com a indústria de eventos e decidi embarcar em uma busca pessoal, que chamo de 'Trajeto do Íntimo'", explica ele, hoje com 22 anos. Através da fotografia, visou registrar sua busca por uma visão artística pessoal. "Essa busca me levou a Berlim, uma cidade tão distante de Manaus, mas que foi o local que vi meu lado artístico florescer".

Apelidada pelo fotógrafo como "um pedaço do mundo", Berlim acolheu Luan de maneira bem peculiar e o jovem conseguiu capturar os detalhes que as ruas da cidade alemã abrigam. Ao todo, são 32 fotografias em preto-e-branco com personagens desconhecidos que Luan encontrou em suas saídas fotográficas. Apesar das dificuldades do idioma e do choque de cultura, Luan dedicou-se a explorar a diversidade do ser humano no dia a dia.

Através da fotografia, visou registrar sua busca por uma visão artística pessoal | Foto: Divulgação/Luan Caja

Pelas ruas de Berlim, o olhar de Luan passa por diversos cenários e personagens urbanos, como manequins posados, transeuntes através de vitrines e artistas de rua alegres em meio à arquitetura cinzenta da cidade. O fluxo de idas e vindas registrado pelo fotógrafo amazonense traz um contraste curioso que somente um estrangeiro poderia perceber dentro da confusão da metrópole.

Inspirado pelo trabalho de fotógrafos como Sebastião Salgado, Cartier Bresson e Robert Capa, a exposição "Bewegung" traduz bem a palavra alemã, que significa "movimento" em português. "Me vi no dever de registrar através de um olhar pessoal e humanista a sociedade atual, as mudanças de sua época, e o futuro para qual sua geração caminha", conta Luan.

Ao todo, são 32 fotografias em preto-e-branco com personagens desconhecidos | Foto: Divulgação/Luan Caja

A exposição "Bewegung" do fotógrafo Luan Caja ocorre na próxima quinta-feira (3) na Galeria Etnia Amazônia, localizada na rua Tapajós, Centro, próximo à Igreja de São Sebastião. O horário da exposição é 8h às 20h, com entrada franca para todo o público.



Leia mais:

Algum livro já foi capaz de mudar a sua vida?

Escola de Dança de Manaus se apresentará na Disney

Gravação do DVD do Caprichoso 'azulou' Parintins neste fim de semana