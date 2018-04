Wanderley Andrade fará tributo a Reginaldo Rossi em Manaus

O pré-show fica por conta do Bar do Maykinho | Foto: Divulgação

Manaus - A véspera do feriado do Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, será repleta de clássicos da música brega pernambucana. Nesta segunda-feira (30), às 21h, o cantor paraense Wanderley Andrade presta uma inesquecível homenagem ao saudoso rei do brega, Reginaldo Rossi, com tributo imperdível no Moai Entretenimento. O pré-show fica por conta do Bar do Maykinho cantando os sucessos em ritmo de xote e pé de serra e DJ Leirú durante as apresentações dos intervalos.

Para a apresentação no Moai, Wanderley fará um passeio por toda a discografia do artista. Os fãs poderão relembrar grandes sucessos consagrados como “O Pão”, “Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme”, “Eu Devia te Odiar”, “Garçom”, “Pedaço de Mau Caminho”, “A Raposa e as Uvas”, além de várias outras canções.

O Moai está localizado na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O ingresso custa R$ 30,00. A casa também dispõe de lista vip nas redes sociais Facebook e Instagram @moairestobar. Basta acessar e colocar os nomes nos comentários. Mas informações podem ser obtidas pelo número: (92) 98117-2827.

