Tacacá na Bossa do Largo São Sebastião recebe cantor Nícolas Júnior

Manaus - Nesta quarta feira (25), as atrações do “Tacacá na Bossa”, no Largo São Sebastião, são o cantor Nicolas Júnior e o coletivo Choro Baré. O evento começa às 19h e tem acesso gratuito.

Com voz e violão, Nicolas Júnior será a primeira atração da noite e fará um show com repertório autoral. Já o coletivo Choro Baré apresentará um especial em comemoração ao Dia Nacional do Choro (23 de abril).

No repertório estão confirmados clássicos do gênero como “Carinhoso”, “Tico Tico no fubá”, “Brasileirinho” e “Chorinho de Gafieira”. O coletivo Choro Baré é formado pelos músicos Claudio Abrantes (flauta), Aécio Bezerra (sax tenor), Junior Garcia (bandolim), Raphael Moraes (violão sete cordas), Robert Souza (violão seis cordas), Claudio Nunes, (cavaquinho) e Mario Bocão (pandeiro).

