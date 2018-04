Bar Gargalo recebe Binho Euphoria neste fim de semana no Vieiralves

Manaus - A Festa 'Sábado Mix' do Gargalo será especial no próximo dia 28. A casa localizada na rua Rio Branco (esquina com Rio Içá), no Vieiralves, terá cinco atrações fazendo shows simultaneamente em dois palcos.

Das 20h às 23h, o lado externo terá muito sertanejo com a dupla Reynan & Randricia. Em seguida, de 23h às 02h, Vanessa Auzier chega com muita MPB, Samba de Raiz, entre outros estilos.

Já no ambiente interno, o agito começa às 22h com a dupla sertaneja Allan & Renato. Logo após, os pagodeiros do grupo Freelance fazem o 'esquenta' para o show de uma atração nacional: o cantor Binho Euphoria (Ex-Soweto), que vem diretamente de São Paulo. Pra completar, o DJ Leandro Garotão entra nos intervalos, animando a pista de dança, com suas mixagens exclusivas. O ingresso será no valor de R$ 20. O Chopp Brahma estará em promoção neste dia: custará R$ 4,99, das 18h às 21h.

A recém-formada dupla Reynan & Randricia fará seu terceiro show no Gargalo, num formato acústico. Acompanhados de violão e cajon, os irmãos manauaras vão cantar os famosos "modões": músicas que fizeram muito sucesso nas décadas passadas e são lembradas até hoje. Sucessos autorais como "O destino", "Pare agora" e "Tenho outra em seu lugar" também farão parte do repertório.

Atração nacional

Nascido em São Paulo, o cantor e compositor Binho Euphoria, iniciou sua carreira profissionalmente na música aos 17 anos. Nesse tempo, participou de vários grupos de samba e pagode do interior paulista. Em 2010, o artista recebeu convite para ser o principal vocalista do Soweto, grupo famoso por ter lançado o cantor Belo ao estrelato. Agora em 2018, Binho acaba de entrar em carreira solo e vem à Manaus realizar um dos primeiros shows dessa nova fase.

Nessa apresentação, ele estará acompanhado pelo grupo Freelance formado por Brenner Jackson (voz), Samuel Sabóia (pandeiro e voz), Sérgio Soares (cavaco), Adriano Trindade (baixo), Lucivaldo Alves (trombone), Russo (violão) e Rodrigo Souza (bateria e direção musical). No repertório, não vão faltar clássicos dos anos 90 como "Derê", "Farol das Estrelas" e "Antes de dizer adeus".

