Sambista carioca Lucas de Moraes se apresenta em Manaus

Manaus - O Movimento Cultural Boka Maldita trará, neste dia 30 de abril (segunda-feira), três atrações nacionais para sua roda de samba. Marquinho Sathan e Lucas de Moraes, do Rio de Janeiro, e Beto César, de Porto Velho. Todos com trabalhos autorais. Além deles, estarão presentes os sambistas Assis Almeida, Papaco, Paulo Kabessa, Iomar Japonês, Miguel Zamba, Fernando Michiles, Gracy Martins e Celestina Maria.

O evento acontecerá pela quarta vez no Bar Itaipava, localizado na Avenida Max Teixeira, 662, a partir das 19 horas, quando também serão homenageados os cantores Martinho da Vila (nacional) e Markinho Costa (local).

Nascido há cerca de cinco anos, numa feira do bairro Cidade Nova (zona norte de Manaus), o Movimento Cultural Boka Maldita vem passando por um crescimento, mas procura preservar seus princípios, que são, principalmente, valorizar as músicas de compositores de Manaus, executar sambas que não alcançaram a grande mídia e compartilhar informações sobre o samba e sua história.

Marquinho Sathan



O cantor e compositor Marquinho Sathan nasceu no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Em 1985, participou da coletânea “Clube do Samba 3”, com o samba “Me engana que eu gosto”. A partir daí, sua carreira como cantor de samba decolou, lançando, em 1987, o disco “Falsa consideração”.

As músicas de Sathan são cantadas nas rodas de samba Brasil afora, com turnês em países como Estados Unidos, Portugal, Espanha e Bélgica.

Lucas de Moraes

Lucas de Moraes vem se destacando por seu desempenho como cantor e compositor, já com trabalho autoral gravado.

Iniciou sua carreira profissional em 2009, apresentando-se em diversas casas de show na Lapa, reduto do samba no Rio de Janeiro. Seu primeiro disco, “Amor ao samba” faz jus ao seu talento e carisma.

Beto César

Beto César é um dos nomes mais importantes do samba executado em Porto Velho. Cantor, compositor e empresário, ele vem se destacando nacionalmente, principalmente depois da gravação do CD intitulado “Vida linda”, produzido por Alceu Maia e Carlos Colla, gravado no Rio de Janeiro.

Sua relação com Manaus é muito forte, tanto que já participou de trabalhos autorais na cidade, a exemplo dos CDs “Samba Sempre 1 e 2”, produzido por Junior Rodrigues.

SERVIÇO

O que é? Roda de Samba do Movimento Cultural Boka Maldita - Edição de Abril/2018

Quando? Segunda-feira, 30 de abril, véspera de feriado, a partir das 19h

Onde? Bar Itaipava, Av. Max Teireixa, 662 – Cidade Nova

Quanto? Entrada Gratuita