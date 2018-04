Caprichoso lança novo CD neste sábado em Manaus

Manaus - Após o lançamento no Curral Zeca Xibelão, em Parintins, agora será a vez de Manaus ser palco do lançamento do CD oficial do Boi Caprichoso 2018 – Sabedoria Popular, uma Revolução Ancestral –, que acontece neste sábado (28), na casa de shows Copacabana, zona Oeste, a partir das 18 horas.

O lançamento do produto fonográfico, que possui 24 toadas, e foi produzido musicalmente por David Assayag, Sidney Rezende, Neil Armstrong e La Bamba, em Manaus, contará com a presença de todos os itens oficiais do boi azul:

Edmundo Oran (Apresentador), David Assayag (Levantador de Toadas), Prince do Caprichoso (Amo do Boi), Marcela Marialva (Porta-Estandarte), Valentina Cid (Sinhazinha da Fazenda), Brena Dianná (Rainha do Folclore), Marciele Albuquerque (Cunhã Poranga), Netto Simões (Pajé) e o Tripa do Boi Alexandre Azevedo, além da Marujada de Guerra e participações dos grupos de dança e torcidas oficiais.

A programação iniciará às 18h com Jr. Paulain (com participação de Germano Martins e Paulinho Viana), seguido do show do amo, Prince do Caprichoso (com participação de Renato Freitas e Edilson Santana), depois do apresentador Edmundo Oran (com Klinger Araujo e Canto da Mata) e encerrando a noite, o levantador David Assayag, com o show especial de lançamento com todos os itens.

Segundo o vice-presidente do Movimento Marujada, Keynes Breves, essa festa é tradicionalmente uma das melhores da temporada de Ensaios em Manaus e, os torcedores que forem ao Copacabana, vão viver grandes emoções. “Estamos planejando um evento com muita toada, dança e apresentações inéditas que com certeza encantarão o público presente”, disse o vice-presidente.

O ator e diretor Márcio Braz, que dirigiu artísticamente a gravação do DVD do Caprichoso no Teatro Amazonas, no final de março, será o responsável pela produção do espetáculo do lançamento do CD, deste sábado (28). Braz revelou que o show vai ser de apresentações surpreendentes e com coreografias diferenciadas. “Faremos um show com um repertório pra cima com as melhores toadas do CD, além de toadas clássicas do Caprichoso. Vai ser um show inesquecível para quem comparecer ao Copacabana”, afirmou.

Além dos itens oficiais, farão parte da cênica, o grupo de Arte Sem Fronteira, Corpo de Dança Caprichoso, Troup e as torcidas Raça Azul e Força Azul e Branca.

Carlos Nery, presidente do Movimento Marujada alerta que os ingressos já estão sendo vendidos antecipadamente e área vip tem passaportes limitados. “Desde quarta-feira começamos a venda antecipada. Nosso objetivo é facilitar a vida do nosso torcedor", informou o presidente.

O evento é uma realização do Movimento Marujada, em parceria com a Associação Amazonense dos Cantores de Toadas (AACT), com patrocínio do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

