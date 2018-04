B-boyz representarão o Amazonas em festival de dança na Bahia

Manaus - Os grandes vencedores do “Mova-se Na Rua”, edição 2017, já estão na cidade de Salvador (BA) e se preparam para colocar seu talento à prova ao lado de artistas de breaking de todo o Brasil no Vivadança Festival Internacional, em Salvador. A dupla de B-Boys Will & Tchátcho, será uma das competidoras da Batalha de Breakdance durante o Festival soteropolitano, que acontece até o próximo domingo, dia 29, no Teatro Vila Velha, marcando o encerramento do festival na capital baiana.

A participação de Will & Tchátcho no Vivadança é resultado da parceria entre o festival baiano e o Mova-se Festival. Vencedores da batalha de b-boys do Mova-se Na Rua 2017, na modalidade 2 Vs 2 (duplas), os artistas de breaking de Manaus ganharam o direito de representar o Amazonas na competição na Bahia. A dupla foi ao evento com todas as despesas por conta do festival amazonense, realizado pelo Casarão de Idéias.

No Vivadança, os ganhadores da disputa de Breakdance, além da premiação, ganham uma vaga na edição 2018 do “Mova-se na Rua”, que acontece no segundo semestre, com o apoio do Banco da Amazônia.

“O intercâmbio entre as cidades do Norte e do Nordeste do Brasil auxilia muito no desenvolvimento cultural, principalmente para a dança, pois estimula o aprendizado e auxilia na evolução dos festivais”, destaca João Fernandes, coordenador geral do Mova-se Festival e diretor do Casarão de Idéias.