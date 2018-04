‘HASTA LA VISTA’: Saiu o hit fruto da campanha 'Coca-Cola FanFeat'

Coca-Cola lançou hoje “Hasta la Vista”, música gravada em parceria entre Luan Santana, Simone & Simaria e Pabllo Vittar. Os artistas foram escolhidos pelos fãs para a formação do feat mais esperado do ano por meio do projeto 'Coca-Cola FanFeat'.

“Focamos o trabalho de criação em uma música que combinasse com os três, e também trouxesse algo que está no cotidiano das pessoas. ‘Hasta La Vista’ é uma despedida de tudo que não faz bem e incomoda, é um adeus para os problemas e conflitos que todos nós temos”, afirma o compositor Dudu Borges, que assina a música com o time da Brabo Music.

“Mais do que uma música boa, o grande desafio e a grande sacada desse projeto é unir três artistas com identidades muito diferentes para fazer música além do gênero musical”, revela.

O videoclipe foi gravado sob direção de Bruno Ilogti, em uma boate em São Paulo, e o lançamento está previsto para maio.

A música já está disponível no Spotify e em breve nas principais rádios de todo o país.Confira!