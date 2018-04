Roberta Miranda é uma das atrações da Festa do Cupuaçu, em Figueiredo

Considerado um dos maiores eventos do interior do Amazonas, a Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo, recebe neste próximo sábado (28), o show da cantora Roberta Miranda, no palco principal da festa.

A artista se apresenta com a turnê "Os Tempos Mudaram", que traz no repertório músicas inéditas, além de grandes hits que têm marcado seus 30 anos de carreira. "Meu Dengo", "São Tantas Coisas", "Majestade O Sabiá" e "Vá Com Deus", estão entre os sucessos que prometem agitar o público nesta 28ª edição do evento, que acontece na área central do município e na Corredeira do Urubuí.

Os tempos mudaram

Roberta Miranda vem realizando a divulgação de seu mais recente CD e DVD "Os Tempos Mudaram" – álbum gravado em 2017 e que conta com a participação especial de Simone & Simaria, Solange Almeida, Naiara Azevedo, Maiara & Maraísa, Day & Lara e Marília Mendonça.

