Abrigo Moacyr Alves realiza feijoada beneficente neste sábado

Manaus - Para dar continuidade às atividades de inclusão social desenvolvidas com 56 crianças e adolescentes, o Abrigo Moacyr Alves promove neste sábado (28), a partir das 12h, a 9ª Feijoada Beneficente.

O evento acontecerá na sede do abrigo, localizada na Rua Profª. Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente a Maternidade do Alvorada). Como principal atração, a Feijoada contará com a apresentação de cantores locais, feira de artesanato e gastronômica.

Além de atender as crianças e adolescentes com deficiência, a instituição proporciona atendimentos à comunidade com aulas de balé, capoeira, jiu-jitsu, hidroterapia, além de tratamento fisioterápico, de forma gratuita.

“A Feijoada Beneficente, assim como os outros eventos realizados na instituição, possibilitam a ampliação das ações e projetos visando o bem-estar das crianças e adolescentes acolhidos, além de toda a comunidade atendida pelos cursos”, ressaltou a diretora do abrigo, Claudete Ciarlini.

O Abrigo Moacyr Alves atua há mais de 30 anos em Manaus e é administrado pelo Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, por meio de convênio firmado anualmente com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Seped. Conta, ainda, com parcerias e colaboração de pessoas físicas, empresas e instituições, além dos eventos realizados pela instituição.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone: 98415-7022 / 3238-2115 (Corina). Aqueles que desejarem colaborar financeiramente podem fazê-lo por meio de depósito bancário: Bradesco ag. 3734-6 c/c 4780-5.

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da instituição ou na entrada do evento no valor de R$35,00.

