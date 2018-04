Mônica Maia lança livro no Parque Cidade da Criança, em Manaus

Manaus- Mais de 100 crianças viajaram no mundo da imaginação ao conhecer a estória de ‘Zuummm!... O planeta terra é muito distante daqui...’, livro infanto-juvenil lançado nesta quinta-feira (26), no Parque Cidade da Criança, bairro Aleixo, zona Centro-Sul. O livro é de autoria da jornalista e terapeuta alquímica Monica T Maia e da arquiteta e ilustradora Rossana Estrella.

Os pequenos foram envolvidos em um espetáculo criado pelos recreadores do parque para apresentar a estória do livro de forma divertida e lúdica, para o entendimento do público presente.

De acordo com a criadora da obra, Monica T Lima, a inspiração para escrever o livro veio das crianças da sua vida: seus sobrinhos e filho.

“Eu era uma jornalista workaholic (viciado em trabalho), trabalhava muitas horas por dia. E aí minha vida modificou e então eu passei a entender que a vida precisa de uma série de fatores para gente ser feliz. O Zuumm! Foi criado para as crianças, que não têm qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer preconceito e que acreditam que a gente pode fazer um mundo melhor”, declarou a escritora.

