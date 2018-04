Tudo pronto para a abertura do 21º Festival Amazonas de Ópera

Manaus - Para montar os cenários das óperas que serão apresentadas durante o 21º Festival Amazonas de Ópera (FAO), estão envolvidos mais de 200 profissionais da Central Técnica de Produção (CTP) e da equipe técnica do Teatro Amazonas.

Leia também: Roberta Miranda é uma das atrações da Festa do Cupuaçu, em Figueiredo

A cenografia é parte importante de qualquer espetáculo. A partir dela, é possível mostrar o local em que se passa uma história e revelar um pouco da personalidade dos personagens.



Cenógrafos, cenotécnicos, diretores de cena, serralheiros, pintores, construtores e maquinistas são alguns dos profissionais que, desde março, estão trabalhando para a montagem dos cenários do Festival.

“Faust” abrirá a edição de 2018 do festival e, para este cenário, as referências do diretor cênico André Heller-Lopes se baseiam no filme “Drácula de Bram Stoker” (1992), de Francis Ford Coppola, e mistura um estilo neogótico do final dos anos 80 e início dos anos 90, que também pode ser percebido no figurino dos personagens da ópera.

“O interessante deste cenário, que é muito bonito e tem muitas ideias dos cenógrafos Roberto Rolrik e Renato Theobaldo. Ele é móvel e traz estruturas que formam torres com referências à uma linha moderna e ao mesmo tempo gótica”, revela a cenógrafa Giorgia Massetani.

Já no cenário de “Dessana, Dessana”, de acordo com Giorgia Massetani, serão trabalhadas a luz e a contraluz, para acrescentar dramaticidade e mistério, para tornar o lugar mais lúdico, resgatando a temática indígena e integrando a pintura e o estilo do artista visual Raiz Campos neste projeto.



Raiz salienta que, antes de começar a pintar o cenário de “Dessana, Dessana”, fez uma viagem para o Município de São Gabriel da Cachoeira, onde participou de uma ‘missão de arte’ que visava revitalizar uma área degradada.

“Neste local, pude conhecer mais de 20 etnias, inclusive a Dessana, com a qual tive uma vivência e pesquisei sobre sua cultura. Por coincidência, assim que cheguei a Manaus, fui convidado para este projeto e, para mim, é uma experiência nova e intensa poder divulgar nossa cultura no Festival”, destaca Raiz.

Leia mais:



B-boyz representarão o Amazonas em festival de dança na Bahia

Caprichoso lança novo CD neste sábado em Manaus

Conheça a atriz amazonense com mais tempo no exercício da profissão