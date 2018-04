‘Faust’ abre a programação do 21º Festival Amazonas de Ópera

Ensaio para Fausto | Foto: Divulgação

Manaus -Desiludido com uma vida dedicada aos estudos e a ciência, o erudito Faust tenta amaldiçoar Deus e invoca um poder infernal, o demônio Mephistopheles, que concede ao velho estudioso o poder da juventude para seduzir a bela Marguerite e dar início a trágicas consequências.

A composição de Charles Gounod (1818-1893), com libreto de Jules Barbier e Michel Carré, será a obra que abrirá a programação do 21º Festival Amazonas de Ópera (FAO), amanhã, às 20h, no Teatro Amazonas.



A encenação no festival deste ano se inscreve na programação internacional que celebra o bicentenário de Gounod e reúne um elenco formado por solistas de Cuba, Espanha, Itália, Uruguai e França.

Para esta ópera, foi realizada uma parceria com a Aliança Francesa, para que os cantores do Coral do Amazonas pudessem obter o sotaque parisiense exigido para a apresentação. A soprano Isabelle Sabrié, que interpreta Marguerite, ressalta a qualidade técnica dos solistas.

Isabele Sabrié | Foto: Divulgação

Temos um elenco premiado, tanto com o maestro regente, Luiz Fernando Malheiro, que regeu a ópera na Espanha no início do ano, como os nossos solistas, que já interpretaram os papéis de Fausto e Mephistopheles ao redor do mundo”, comenta.



Elenco

Com três horas de duração e dois intervalos de 15 minutos, “Faust” conta no elenco, além da soprano francesa Isabelle Sabrié, com o italiano Alessandro Luciano (tenor), como Faust; o cubano Homero Perez (baixo-barítono), como Mephistopheles; o uruguaio Marcelo Guzzo (barítono), como Valentin; a espanhola Anna Gomà (mezzo-soprano), como Siebel; e os cantores amazonenses Thalita Azevedo (mezzo-soprano), que interpreta Marthe, e Joubert Junior (barítono), que será Wagner no palco do teatro.

“A ópera é muito linda e amada em todo o mundo. Os caminhos dramáticos, a tentação do diabo que assola a todos nós e o destino dos personagens compõem uma obra rica e densa em todos os seus cinco atos. O papel de Marguerite é um dos mais desafiadores que já tive e estou muito de feliz de interpretá-lo no Teatro Amazonas. O público também pode esperar uma surpresa no final do quinto ato”, revela a soprano.

“Faust”

Baseada na obra homônima do escritor Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), “Faust” estreou no Théâtre Lyrique, em Paris, no dia 19 de março de 1859, e chegou a ser a ópera de estreia do Metropolitan Opera, em Nova Iorque, em 1883, estabelecendo a reputação mundial do compositor francês Charles Gonoud. Atualmente, a ópera é popular no mundo todo, tendo sido traduzida em mais de 25 idiomas.

A ópera “Faust” ainda será reapresentada nos dias 4 de maio, às 20h, e 6 de maio, às 19h, no Teatro Amazonas, dentro da programação do 21º FAO. Este ano, o evento contará ainda com as apresentações das óperas “Dessana Dessana”, “Florencia en el Amazonas”, “Acis and Galatea” e a estreia mundial “Kawah Ijen (Vulcão azul)”. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site www.aloingressos.com.br.

Serviço:



21º Festival Amazonas de Ópera – “Faust”

Quando: sábado (28), às 20h

Onde: Teatro Amazonas (largo São Sebastião, Centro)

Quanto: os ingressos variam de R$ 5 a R$ 60 e estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site www.aloingressos.com.br