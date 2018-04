Ex-BBB Ana Clara não descarta possível carreira como atriz

Parece que umas das mais populares participantes da edição de 2018 do Big Brother Brasil vai mesmo seguir carreira artística, ou pelo menos essa é a pretensão da jovem Ana Clara Lima, após o término do programa.

“Sempre fui muito envolvida com o teatro e com a atuação, sempre gostei. É um meio muito difícil, mas agora vai, gente. Estou sonhando muito e jogando minhas expectativas lá no alto”, destaca a ex-bbb, que atualmente estuda jornalismo.

Ao lado do pai, Ayrton, Ana Clara foi uma das principais peças do jogo | Foto: Reprodução

“Vamos apresentar? Vamos. Vamos ser atriz? Vamos. Vamos fazer novela? Vamos. Me chama que eu vou. Vou correr atrás de tudo isso, de todas as oportunidades que aparecerem para mim, com certeza", concluiu a sister.

Mesmo cogitando tantas possibilidades profissionais, Ana Clara ressalta que voltará à faculdade de jornalismo para concluir o curso. "Quero voltar a estudar. Eu gostaria de ter um diploma e já estou na metade. Não vou largar. Vai que eu viro apresentadora mesmo?", finaliza.