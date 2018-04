Grupo Abba lançará músicas inéditas após 35 anos

O grupo Abba lançou vários hits de sucesso nos anos 70 e começo dos anos 80 | Foto: Getty Images

O grupo sueco Abba anunciou nesta sexta-feira (27) que duas músicas novas foram gravadas pelo quarteto. Essa é a primeira composição que será lançada pelos suecos desde 1982.



O lançamento dessa nova produção vem junto com a decisão do quarteto de retornar aos palcos em 2018, em uma turnê que utilizará realidade virtual, segundo anunciou o próprio grupo em outubro do ano passado. Um das novas canções, I Still Have Faith In You, será interpretada para um programa especial de televisão que será divulgado em dezembro.

O grupo produziu vários hits nos anos 70 que ganharam o mundo, como 'Dancing Queen", "Money, Money, Money.

"Nós quatro sentimos que, depois de 35 anos, poderia ser divertido unir forças novamente e ir para o estúdio de gravação. Então nós fizemos. E foi como se o tempo tivesse parado e que nós estivéssemos fora em um curto feriado. Uma experiência extremamente feliz", diz a nota.





Leia mais:

Ex-bbb Ana Clara não descarta possível carreira como atriz





Roberta Miranda é uma das atrações da Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo



Vingadores, guerra infinita chega às telas do cinema esta semana