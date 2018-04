Das rádios para os bares, Celestina reina no cenário cultural do AM

Recentemente, a artista recebeu um troféu de honra ao mérito pelo trabalho voltado para o cenário artístico-cultural no Estado | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Em abril de 1941, o Amazonas ganhava Raimunda Celestina Patriarca dos Santos, que mais tarde se tornaria uma estrela batizada como "Celestina Maria". A artista carrega no canto uma impressionante força que encanta e comove o público, e que logo ganhou espaço na música amazonense. Nos 60 anos de carreira como artista musical, Celestina conversou com o EM TEMPO sobre a infância, apresentações em rádios, bandas de carnaval e apresentações recentes.



"Me considero uma pessoa sortuda. Por onde ando, as pessoas que me conhecem querem tirar uma foto comigo. Sou aplaudida pelas pessoas que apreciam meu trabalho", comenta a cantora de 77 anos com um sorriso no rosto.

Toda essa força e amor pela música surgiu ainda na infância, quando Celestina tinha apenas cinco anos de idade, e explodia encantos e cantos na rádio Barelândia (extinta em 1992) . "Sou de uma família de músicos, em que o meu pai era violonista, e minha mãe encantava as pessoas com seu jeito de sambar e cantar o ritmo nas rádios da época", lembra a artista.

Para Celestina, o mais importante é se sentir bem com o que faz | Foto: Júnior Mello

Ao se apresentar pela primeira vez na Rádio Difusora, em 1958, com dezessete anos de idade, recebeu de Josué Cláudio de Souza e Ismael Benigno, o nome artístico de Celestina Maria. Desde então, passou uma temporada fazendo parte do grupo da emissora e, posteriormente, seguiu para a Rádio Rio Mar, durante a época de ouro da rádio amazonense.

Dificuldades

Aos dezenove anos, a artista casou com o protético Raimundo de Oliveira, o “Baixinho”. “Foram trinta e quatro anos de convivência. e, durante todo esse tempo, fui praticamente impedida de cantar,” confessa.

Raimunda recebeu o nome de Celestina Maria quando tinha 17 anos | Foto: Janailton Falcão

Para criar os filhos, a cantora fez um curso de Parteira, na Legião Brasileira de Assistência (LBA), foi assistente do Dr. João Lúcio Machado e do Dr. Gil Machado, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, e trabalhou também na Cruz Vermelha, em Belém, no Pará, ajudando a colocar muitos 'brasileirinhos' (crianças) no mundo.

Celestina foi uma das pioneiras a se apresentar, em 1985, no programa “Carrossel da Saudade”. Ela também se apresentou nas rádios Barelândia (AM), com o mestre Angico do Cavaco, e visitou Abaetetuba (PA) e Paraíba do Norte/Campina Grande (PB), onde realizou shows. Porém, a artista destaca que somente aos trinta e sete anos tirou a carteira da Ordem dos Músicos do Amazonas.

Estilos

Além do registro na Ordem dos Músicos do Amazonas, celestinha possuí certificado em curso de parteira, para ajudar a criar os filhos | Foto: Janailton Falcão

Com um estilo único de se vestir, a artista amazonense gosta de confeccionar as próprias roupas. Abusa dos colares, brincos, anéis e pulseiras, e anda sempre bem maquiada. "O mais importante é me sentir bem". diz

Celestina é apaixonada pelo carnaval. Em 2009, a artista amazonense desfilou pela Escola de Samba Sem Compromisso, no Grupo Especial. Por quatro anos consecutivos detém o título de Rainha do Carnaval da Banda do Caldeira, tradicional bar localizado no Centro Histórico de Manaus, Zona Sul. "Sou muto feliz por fazer parte desse time do Caldeira. Lá compartilho minha voz com os amigos Katia Maria, Graça Silva, Nazaré Lacout, Joca Loureiro e Delbanor".

Além da Banda do Caldeira, a artista foi por três anos integrante do grupo de machinha da Banda do Jaraqui, onde foi considerada uma das melhores cantoras de carnaval, durante a folia organizada na Praça Heliodoro Balbi, conhecida como "Praça da Polícia".

Dos 77 anos, 60 são dedicados a música amazonense | Foto: Janailton Falcão

A convite de Lucilene Castro, Celestina foi convidada a subir no palco do Teatro Amazonas, no últimos dias 14 e 15 de março, com as protagonistas do show "Elas Cantam Samba", onde fez uma participação especial, no "Roda com Elas". "O Show foi maravilhoso, a casa estava cheia", avalia a artista. Além de Lucilene, integram o show Márcia Siqueira, Cinara Nery e Fátima Silva.

Gratidão



Entre idas e vindas no mundo da música, Celestina Maria fez muitos amigos pelos palcos por onde passou. Lugares como: Boca Maldita, Bar do Caldeira, E.T Bar, e Chão de Estrelas, estão entre os que ela guarda um carinho imenso. "Quero agradecer muito a todos os meus amigos, em especial aos proprietários do Boca Maldita, onde recebi o troféu de honra ao mérito. Esse carinho especial eu dedico a todos, mas em especial ao Ney Vaz e a esposa dele. Não posso esquecer do Wanderlan e o Ivan", pontua a artista.

