Comediante Agildo Ribeiro morre aos 86 anos

O humorista foi casado com a atriz Marília Pêra | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - O comediante carioca Agildo Ribeiro morreu, na manhã deste sábado (28), aos 86 anos de idade. Ribeiro sofria de problemas cardíacos. O ator possuía uma extensa carreira no cinema, teatro e televisão e é conhecido, principalmente, por sua participação em programas como "Zorra Total" e "Escolinha do Professor Raimundo", além de diversas novelas.

Ao todo, foram mais de seis décadas de carreira, criando diversos personagens e bordões que caíram no gosto do grande público. Agildo foi o primeiro ator a interpretar João Grilo, personagem conhecido da peça "Auto da Compadecida", obra bastante popular de Ariano Suassuna. Também participou da inauguração da TV Globo, trabalhando na adaptação de "Balança, Mas Não Cai", de Lúcio Mauro.



Leia também: Ex-BBB Ana Clara não descarta possível carreira como atriz

Nas redes sociais, diversos humoristas e atores se manifestaram sobre a morte do ator. No Instagram, o humorista Fábio Porchat publicou uma foto com Agildo dizendo: "A comédia brasileira perde mais um Grande! Triste pensar num mundo sem as piadas do Agildo. Obrigado por tudo o que fez por nós! Tenho a certeza de que o Prêmio do Humor só teve a ganhar com sua história!".

O ator e humorista Marcos Veras trabalhou com Agildo no programa Zorra Total. "Eu comecei na TV Globo em 2009 ao lado dele no 'Zorra Total', e foram alguns lindos anos de convivência em cena, nos bastidores e até Natal na minha casa com minha família. Agildo era um mestre na arte de fazer rir. Fez parte da minha infância, adolescência e da minha vida profissional. Essa foto foi quando ele 'abriu' meu show no Canecão no RJ. O convidei e ele topou. Até hoje tiro onda com isso. Sou um cara de sorte. Obrigado por tudo meu amigo. A gente continua brincando daqui. Descanse", publicou Veras nas redes sociais.



Entre suas esposas mais famosas, estão a atriz Marília Pêra e a bailarina e atriz Didi Barata Ribeiro. O ator foi casado cinco vezes, mas foi somente em 2013 que descobriu ser pai de um filho de 47 anos.

Edição: Isac Sharlon

Leia também:

‘Faust’ abre a programação do 21º Festival Amazonas de Ópera

Grupo Abba lançará músicas inéditas após 35 anos

Após perda do filho, pais lançam em Manaus livro sobre superação