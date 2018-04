Roberta Miranda emociona multidão na 2ª noite da Festa do Cupuaçu

Manaus - Emoção e romantismo marcaram o show da cantora sertaneja Roberta Miranda, durante a segunda noite da 28ª edição da Festa do Cupuaçu, realizada em Presidente Figueiredo. Por volta de meia-noite, ela subiu ao palco instalado na Praça da Vitória, diante de uma plateia de milhares de pessoas, e interpretou antigos sucessos de sua consagrada carreira de 30 anos, além de músicas de seu novo trabalho “Os Tempos Mudaram”. O público que é fã do sertanejo raiz aguardou por músicas como “A Majestade, o Sabiá” e “Vá com Deus”.

“Esta é a segunda vez que estou em Presidente Figueiredo e é sempre bom contar com a receptividade de todos, em especial do nosso fã-clube, que é bem forte na cidade”, destacou Roberta Miranda, antes de iniciar a apresentação. Recentemente, Miranda reuniu as principais cantoras sertanejas da atualidade em um DVD comemorativo. Com o trabalho, a artista sente que as dificuldades e o preconceito enfrentados pelas mulheres no cenário musical, especialmente no sertanejo, diminuíram em comparação a outras épocas. A artista se diz muito satisfeita com o DVD.

“Todas as canções que estão lá falam de amor, mas também retratam toda uma trajetória de lutas de nós mulheres para nos firmarmos e nos sentirmos cada vez mais fortes para qualquer desafio”, enfatizou. O DVD conta com a participação de cantoras como Maiara e Maraísa, Simone e Simaria, Marília Mendonça, dentre outros nomes do cenário atual. “Foi um trabalho muito lindo e elas me adoram. Cada vez mais, o movimento ‘feminejo’ ganha seu espaço e um número ainda maior de admiradores”, comentou.

A vendedora Isabel Mesquita, 38, é uma das admiradoras de Roberta Miranda. Ela estava esperando desde cedo pela apresentação de sua cantora preferida. “Esta é a primeira vez que assisto a um show dela, pois nunca tive a oportunidade de ver um em Manaus. Cheguei cedo à Praça da Vitória só para vê-la”, afirmou.

Para o prefeito de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça, a presença de Roberta Miranda só engrandece o evento. “Trouxemos uma atração nacional de peso e que tem um grande número de fãs aqui na cidade e também dos municípios vizinhos. Com certeza, esta foi mais uma noite de sucesso da Festa do Cupuaçu”, disse.

