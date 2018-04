Dia Internacional do Jazz é comemorado em grande estilo no AM

Manaus — “O jazz é a música que expressa o melhor do espírito humano. Tem a ver com a ideia de compartilhar, não com a de competir”, já dizia o pianista e embaixador da boa vontade da Unesco, Herbie Hancock. Foi através dele que foi criado o Dia Internacional do Jazz, comemorado no dia 30 de abril — e Manaus não poderia ficar fora da celebração deste gênero tão marcante. A banda Blues na Floresta apresenta grandes clássicos do jazz no Teatro Amazonas e promete uma noite memorável com toques de regionalismo.

O Amazonas Jazz Day acontece nesta segunda-feira (30), no Teatro Amazonas, a partir das 20h. Os ingressos para o evento custam R$ 20 (3º pavimento), R$ 30 (2º pavimento), R$ 40 (plateia e frisas) e já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas.

Saxofone, bateria, contrabaixo, piano e vocais poderosos tornam o jazz em um dos gêneros musicais mais reconhecíveis. Nascido entre os guetos e comunidades negras de Nova Orleans, Chicago e Nova York, o jazz tornou-se extremamente popular na década de 1920 e trouxe nomes que são ouvidos até hoje. Louis Armstrong, Duke Ellington, Frank Sinatra e outros imortais fazem parte da playlist de muitos e são aclamados por imensa contribuição musical.

Foi assistindo uma apresentação do trompetista Miles Davis que Rui Carvalho se apaixonou pelo gênero musical. Regente da Amazonas Jazz Band há 17 anos, ele conta que conheceu o gênero muito cedo, através do soul e blues, que em muito influenciaram no nascimento do jazz. "Sou de Lisboa, em Portugal, mas foi morando na Suécia que tive um contato maior com o jazz e passei a estudá-lo a fio", lembra ele. "Acho que eu tinha 15 anos de idade quando vi Miles Davis na televisão, por volta de 1970. Aí me dei conta do talento dele e do quanto eu ainda tinha que estudar".

A banda Blues na Floresta apresenta grandes clássicos do jazz no Teatro Amazonas e promete uma noite memorável com toques de regionalismo | Foto: Divulgação





Para o músico português, o jazz possui a mesma força de anos atrás e ainda é apreciado por muitos atualmente. Para o baterista e percussionista Leonardo Pimentel, que idealizou o Amazonas Jazz Day, o evento deve trazer a atenção de muitos manauenses para o gênero. "Faremos uma noite incrível de jazz, mesclando os estilos para que o público possa transcender este momento mágico com os artistas", destaca.

Além de Leonardo, também fazem parte da Blues na Floresta o guitarrista Régis Gontijo, o saxofonista Ítalo Jimenez, o baixista Marcelo Figueiredo e o trombonista Alexandre Oliveira. A banda sempre apostou no blues e no jazz como base de suas apresentações e vem evoluindo ao logo dos anos. O beiradão de Teixeira de Manaus estará presente no repertório com a música "Balanço do Norte", interpretada por Roger Vargas, em uma versão "refinada". Robson Silva e Andrio Dias levarão para o evento internacional os elementos naturais da Amazônia, a música "Canto da Floresta", do Raízes Caboclas, numa versão jazz-funk.

Entre os destaques da apresentação, está a performance da canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes "Água de Beber", nas mãos de Humberto Amorim e Leka Denz. O ícone da música roraimense Neuber Uchôa também ganha sua versão de "Cruviana". A lenda do jazz John Coltrane vai ser homenageado pelo baterista Tarcísio Braga, que interpreta "Mr PC".

Para completar os elementos da natureza, o músico Ricardo Sá aposta numa performance inédita de uma canção indígena Ywitu Miri, dos índios Guarani, em que os guerreiros da tribo se reúnem na oca para buscar sua forçar interior. "A ideia é deixar muito elegante as interpretações. Apesar do jazz apostar na improvisação, estamos ensaiando bastante para encantar o público", afirma Pimentel.

