Wanderley Andrade e Neguinho da Beija-Flor agitam Festa do Cupuaçu

Presidente Figueiredo - No terceiro dia da 28ª edição da Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo (AM), milhares de pessoas se concentraram no Parque do Urubuí para acompanhar os shows de Wanderley Andrade e Neguinho da Beija-Flor, neste domingo (29). A corredeira, localizada no parque, ficou pequena para o público que se reuniu desde o início da manhã até o pôr do sol, embalados por canções que marcaram as últimas décadas.

O cantor paraense conhecido pelo hit “Traficante do Amor” agitou o público, que formou um verdadeiro coral, embalado por sucessos como “Moranguinho do Nordeste” e “A conquista”. O artista não escondeu a felicidade de estar se apresentando na Terra das Cachoeiras.

Leia também: Roberta Miranda emociona multidão na 2ª noite da Festa do Cupuaçu

“Presidente Figueiredo nunca decepciona. É a terceira vez que venho aqui a trabalho e os shows sempre são essa loucura de público. Eu fico feliz que as pessoas ainda se identifiquem com o verdadeiro brega. Eu busco ser muito fiel ao meu trabalho e a resposta do público hoje é a certeza de que estou fazendo a coisa certa”, declarou Wanderley Andrade.

O carioca Neguinho da Beija-Flor transformou o parque em uma verdadeira roda de samba a céu aberto | Foto: Divulgação

Visitando a região pela segunda vez, o carioca Neguinho da Beija-Flor transformou o parque em uma verdadeira roda de samba a céu aberto. O cantor recebeu a pista ‘pegando fogo’ após o show do ‘Traficante do Amor’, e continuou esquentando o terceiro dia de festa com o mais tradicional do samba e pagode carioca.

Público

O clima de intensa movimentação na Corredeira do Urubuí já podia ser sentido a quilômetros de distância por quem chegava ao parque. Uma extensa fila de carros, motos e ônibus particulares estavam estacionados em torno do local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o feriado prolongado no início da semana contribuiu para a chegada de ainda mais visitantes durante o terceiro dia da Festa do Cupuaçu.

Ainda de acordo com a PRF, a estimativa é que durante o domingo (29) e, nos próximos dois dias, a cidade continue registrando a entrada de visitantes.

A partir das 20h deste domingo (29), o público segue para a Praça da Vitória, onde atrações locais e nacionais agitam o local até às 4h da manhã. A atração mais esperada do dia pelo público é a dupla sertaneja Matheus e Kauan que, no auge do sucesso, vem a Presidente Figueiredo pela primeira vez com um show que promete fortes emoções aos fãs.

| Autor:

Leia mais:

Das rádios para os bares, Celestina reina no cenário cultural do AM

Atriz reencontra 1ª juíza negra do RJ, inspiração de sua personagem

Dia Internacional do Jazz é comemorado em grande estilo no AM