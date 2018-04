Vai ter ‘surra’ de Marvel até 2025, sim! Saiba quais são os próximos

Manaus - O sucesso de bilheteria de “Vingadores: Guerra Infinita” da Marvel Studios, realmente não é à toa e o presidente da empresa, Kevin Feige, contou em entrevista que até 2025 a empresa já tem planejamento para o Universo Cinematográfico.

E todo empenho e organização da equipe resultou, na estreia do filme na semana passada, em nada menos que US$ 630 milhões no mundo inteiro, fazendo do longa a maior estreia de todos os tempos.

Com tanto sucesso, é claro que o estúdio não vai parar. Já para o ano que vem a franquia anunciou “Capitã Marvel” e as sequências de “Pantera Negra”, “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” e “Guardiões da Galáxia vol. 3”. Mas a Marvel quer muito mais.

Kevin Feige contou que a empresa sempre pensa além. “Estamos sempre pensando além. Quando as pessoas acham que podem nos parar, vamos mais longe, e isso vai acontecer depois de ‘Guerra Infinita’ na expectativa para o próximo filme dos Vingadores. E já tivemos reuniões sobre 2024 e 2025.”

Feige, em outra entrevista, falou que os próximos projetos da Marvel terão ainda mais diversidade, impulsionados por “Pantera Negra” e “Capitã Marvel”:

“Acho que é apenas o começo. Creio que vocês verão mais e mais [inclusão e diversidade] na frente das câmeras, atrás delas e é isso que precisamos fazer como contadores de histórias. (…) Queremos que esses filmes reflitam o mundo em que são feitos e sejam criados por todos os tipos de pessoas por trás das câmeras.”

É isso, é surra de Marvel!

