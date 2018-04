Conheça os bares tradicionais no centro histórico de Manaus

Manaus - "É melhor ser alegre que ser triste / Alegria é a melhor coisa que existe". Citar Vinícius de Moraes é abrir espaço para a boemia e a cerveja gelada dos bares que hoje são tombados como Patrimônio Cultural Imaterial do Amazonas, entre eles o Bar Caldeira, Bar do Armando e Jangadeiro Bar.

E esses títulos não foram obtidos à toa! Os bares localizados no centro histórico da capital amazonense existem há mais de meio século, com seus segredos, petiscos e causos.

Vinícius esteve aqui!

Na parede do Bar Caldeira está estampado quem começou esta matéria: Vinícius de Moraes. O poeta visitou o Caldeira no dia 13 de setembro de 1974 e lá deixou sua marca.

O administrador do Caldeira, Carbajal Gomes, conta que o bar, localizado na Rua José Clemente, é um lugar de experiências. "Aqui as pessoas se encontram com os amigos. Os boêmios, assim como Vinicius, se emocionam ao conhecer nosso bar. Filhos, netos, gerações inteiras que passam pelo Caldeira e sempre saem com desejo de retornar", afirma.

A imagem de Nossa Senhora dos Milagres veio diretamente de Portugal e hoje faz parte da história do Bar Caldeira | Foto: Janailton Falcão

Seguindo a tradição de botequim o bar Caldeira recebe visitantes de todos os lugares do Brasil e do mundo. Carbajal conta que a dedicação e o atendimento fazem toda a diferença. "Chega a ser uma coisa inexplicável, dedico mais meu tempo ao Caldeira que a minha própria vida, tudo por causa de uma questão pessoal e cultural. Vendemos Manaus para o mundo. O Caldeira não é só uma referência de local, ele tornou-se um patrimônio da cultura da nossa capital", diz.



O Bar Caldeira é point para os boêmios e amantes de uma cerveja gelada | Foto: Janailton Falcão





Otimista, o administrador relembra à época em que era frequentador assíduo até se tornar responsável pela equipe e história do bar. "Eu era cliente, desse universo de boêmios , fui escolhido para administrar, e hoje me sinto orgulhoso de conseguir transmitir para os visitantes o que o Caldeira tem para oferecer".

Mas não é só Carbajal que tem o que falar, o atendente Jarlison Sousa diz que sempre admirou o movimento do local e principalmente a fama que o bar possuí. "Trabalhar no Caldeira é conhecer gente de vários lugares, muitas pessoas que vem até o bar sempre elogiam o estilo, gostam da boa música, da cerveja gelada e dos petiscos que servimos aqui"



Do cardápio de delícias, você não pode deixar de provar o "Capitão do Caldeira", servido quentinho, o bolinho é recheado com tambaqui e combina perfeitamente com a cerveja gelada servida no bar.



Do cardápio de delícias, você não pode deixar de provar o "Capitão do Caldeira" | Foto: Janailton Falcão





Tal pai, tal filha

O Bar do Armando, localizado na rua 10 de julho, hoje está nas mãos de Ana Cláudia, filha do fundador Armando Dias Soares. Ela conta que o bar é muito mais que um estabelecimento comercial, principalmente pelo valor que possui para a sociedade. "O bar se confunde com a própria história de Manaus. Em um período onde falar o que pensa era visto como uma afronta, foi dentro do bar que vários movimentos sociais em prol da cidade surgiram", diz.

A parede do Bar do Armando é decorada com diversas placas que o local conquistou ao longo dos anos | Foto: Ione Moreno

Ana explica que os encontros no Bar do Armando e a tradicional banda existem até os dias hoje. "Temos a banda da Bica que todos anos acontece, e traz alegria no período do carnaval" Ela conta que a organização é formada por clientes e amigos, "nos preocupamos com todos os detalhes do evento, para garantir segurança e diversão para quem vem pular carnaval conosco"

Ana segue os mesmos caminhos do pai no Bar do Armando | Foto: Ione Moreno

O Bar do Armando é um dos mais antigos do centro de Manaus e segundo a proprietária é o que faz diferença para os clientes. "Procuro manter todo o legado que meu pai me deixou, desde a decoração até os pratos que servimos, pois quem vem ao Bar do Armando, vem principalmente por aquilo que hoje o local representa para a cidade" finaliza.

Acolhedor, as opções de petiscos são inúmeras no local, mas o famoso sanduíche de pernil é o carro chefe, tornando-se impossível você ir ao Armando e não querer experimentar.



O sanduíche de pernil preparado no Bar do Armando é um dos mais procurados pelos clientes | Foto: Ione Moreno

Recanto dos boêmios



No teto a decoração mostra a característica do Jangadeiro Bar. Localizado na Rua Marquês de Santa Cruz, o local é point para os amantes do samba de raiz.

O proprietário Rafael da Costa, conta que ainda adolescente ajudava o seu pai no bar e que com o passar dos anos o bar tornou-se essencial para a sua vida. “Ver o bar hoje, me traz o sentimento de dever cumprido. Foi aqui que grandes nomes da sociedade amazonense fizeram história”.



Jangadeiro Bar | Foto: Ione Moreno





Rafael se recorda do auge dos boêmios no bar. "Antigamente, o centro concentrava um maior número de pessoas e muita gente conhecida passava por aqui. Os clientes eram daqueles que iam de bar em bar na busca de um refúgio", conta.

Além dos clientes que sempre estão no local, um fato curioso chama atenção, atende Maria Neida, conhecida como Valéria é uma das mais antigas atendentes do estabelecimento "Estou no Jangadeiro há 41 anos, aqui foi meu primeiro emprego e será o último", conta Valéria que hoje possuí 62 anos.

"Logo quando eu comecei a trabalhar, no terceiro dia eu quis embora, todos os clientes botavam para cima, mas meu patrão na época conversou comigo e disse para eu não deixar ninguém me tocar e nem faltar com respeito", contou.

No Jangadeiro Bar o atendimento fica por conta da Valéria que há 41 anos trabalha no local | Foto: Ione Moreno

Bar tradicional, o Jangadeiro oferece uma variedade de petiscos, mas o segredo está na pimenta servida. A receita existe há anos na família "É uma receita que só nossa família possuí e pretendo também passar para as minhas filhas".



Se é de bar em bar que você curte ou pretende aproveitar o melhor de Manaus, com certeza a pedida é visitar o centro da capital e se encantar de perto com tudo que os bares têm para oferecer e como disse Vinicius de Moraes: "É melhor ser alegre que ser triste". Portanto, aproveite!

