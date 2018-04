Campeã do "BBB18", Gleici Damasceno fala sobre assassinato do pai

Engajada em causas sociais, Gleici Damasceno relembrou das vezes que precisou tirar o pouco que tinha de casa para ajudar outras pessoas. | Foto: Reprodução

De família pobre, a campeã do BBB 18, Gleici Damasceno sempre precisou trabalhar para ajudar em casa e teve que lidar com a morte do pai. Em entrevista ao jornal Extra, a acriana contou que depois que o pai se separou da sua mãe, ele "entrou em uma vida totalmente errada de álcool e drogas".



"Ele foi assassinado dentro de casa, na frente da esposa e da filha por uma adolescente de 16 anos. Era uma pessoa que eu gostaria de ajudar, mas não está mais aqui", lamentou.

Leia mais: Gleici Damasceno é a campeã do Big Brother Brasil 2018

Engajada em causas sociais, Gleici Damasceno relembrou das vezes que precisou tirar o pouco que tinha de casa para ajudar outras pessoas. Ela afirma que, por enquanto, descarta a vida política. "Acredito que é possível a gente fazer a nossa parte e acreditar que um dia vai conseguir mudar [...] Ser candidata é uma responsabilidade muito grande, primeiro eu tenho que me formar", disse ao jornal.

Sobre Wagner, que conheceu no programa, Gleici contou que os dois estão muito apaixonados e que o namoro já era certo mesmo se ela não vencesse o "BBB". "Eu e o Wagner ficaríamos juntos mesmo se eu não tivesse ganhado R$ 1,5 milhão". O casal tem o plano de morar no Rio.

Leia também:

Ex-BBB Ana Clara descarta possível carreira como atriz

Estava com saudades? Comida di Buteco está de volta a Manaus em 2018

Das rádios para os bares, Celestina reina no cenário cultural do Amazonas