Matheus e Kauan levam público ao delírio na Festa do Cupuaçu

Manaus - Uma das maiores duplas sertanejas da nova geração e de grande sucesso da atualidade agitou o público na terceira noite da Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo (a 107 km de Manaus). Matheus e Kauan trouxeram alegria, agitação e também uma boa dose de romantismo para o evento.

As fãs mais apaixonadas foram ao delírio ao ouvir sucessos como “Tô Com a Moral no Céu”, “Nessas Horas”, “Te Assumi pro Brasil”, “O Nosso Santo Bateu”, entre outras músicas. A jovem Andreza dos Santos, 19, é apaixonada pela dupla. “Acompanho o trabalho deles já há algum tempo e certas músicas me fazem dançar muito enquanto outras tocam o meu coração e me deixam bastante emocionada”, comentou.

Os irmãos são nascidos em Goiás e iniciaram sua carreira artística em 2010, mas só alcançaram sucesso nacional em 2015, com a música “Que Sorte a Nossa”. O hit registrou mais de 180 milhões de acessos na internet e ganhou espaço entre as mais tocadas em todas as rádios do Brasil.

Matheus e Kauan são um dos cantores mais adorados da atualidade | Foto: Divulgação/Ascom

A dupla possui quatro álbuns lançados, sendo eles “Mundo Paralelo”, “Face a Face”, “Na Praia” e “Na Praia 2”. Além de cantar, os irmãos também costumam compor canções e algumas delas fazem grande sucesso entre as fãs, fazendo parte do DVD, que figura entre os mais vendidos e procurados em todas as plataformas digitais.

Em breve, a dupla lançará um novo DVD. “Já lançamos 18 músicas desse álbum que estão sendo um grande sucesso e conta com um grande número de composições nossas. São canções que já estão na boca da nossa galera desde o lançamento”, disse Kauan.

Sobre a primeira vez em Presidente Figueiredo, Matheus comentou que se sentem muito honrados com o convite. “Grandes artistas passaram por aqui, como o nosso parceiro Luan Santana. Então esperamos que essa seja a primeira vez de muitas até porque essa galera da cidade tem uma energia incrível e um carinho imenso por nós”, destacou.

A 28ª edição da Festa do Cupuaçu encerra nesta segunda-feira (30) com a apresentação de DJs e artistas locais como Chico da Silva e David Assayag e a atração nacional, o cantor Geraldo Azevedo. Todos os shows do último dia serão realizados na Praça da Vitória.

