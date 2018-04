Gleici e Wagner fazem planos para morar juntos no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Poucos dias após a final do BBB 2018, a campeã Gleici Damasceno e o namorado, o artista visual Wagner Santiago ainda não se separaram e já fazem planos para morarem juntos no Rio de Janeiro.

O casal está hospedado em um apartamento em um hotel da Zona Sul do Rio, de frente para o mar, onde ficarão por mais alguns dias antes que Gleici tenha que retornar para sua terra natal no Acre e o artista visual volte para casa em Curitiba.

A partida será um momento difícil para o casal, afirmou Gleici, dizendo que não descarta a possibilidade de morarem juntos no Rio de Janeiro. "Nem sei como vai ser quando a gente se separar, porque uma hora, ele vai ter que voltar para cidade dele, e eu para a minha", diz.

Wagner também pensa nessa possibilidade, para a felicidade geral dos fãs do casal #gleiGner. "Inicialmente, vamos ficar nessa ponte aérea, mas estamos conversando sobre morar no Rio, sim'.

A paixão pela acreana transborda nas redes sociais de Wagner, que não cansa de compartilhar fotos dela em suas redes sociais. A foto mais recente compartilhada era dela na janela do quarto do hotel, com a vista para o Pão de Açúcar, um dos pontos turísticos da Cidade

Juntos, o casal já visitou o Complexo do Alemão, foram ao show do Luan Santana e à inauguração de uma boate na Zona Oeste. Gleici também conheceu Giovanna, a filha mais velha de Wagner, que veio ao Rio especialmente para encontrar a campeã do BBB.

