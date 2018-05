Beleza dos figurinos é destaque no Festival Amazonas de Ópera

Manaus — As mãos das costureiras dão forma às criações dos figurinistas responsáveis pelas produções que terão suas estreias no 21º Festival Amazonas de Ópera: "Dessana, Dessana", de Adelson Santos; e "Faust", de Charles Gounod.

Ao todo, são mais de 500 profissionais envolvidos na confecção, modelagem, prova e ajuste dos figurinos. Para se ter uma ideia, só nas peças de "Faust" foram utilizados cerca de 500 metros de tecido — e o trabalho começou com bastante antecedência, há meses atrás.

De acordo com a figurinista Sofia Di Nunzio, a criação das peças levou aproximadamente 45 dias, contabilizando todas as etapas, desde as pesquisas para concepção, até a prova final feita pelos atores. "A pré-produção começou ainda em São Paulo. Mesmo assim, alguns ajustes se fazem necessários na reta final", explicou ela.

Festival Amazonas de Ópera | Foto: Janailton Falcão

Já para a ópera "Dessana, Dessana", o figurinista Adroaldo Pereira contou com uma extensa pesquisa sobre os indígenas da etnia Dessana, que habitam a região do Alto Rio Negro. "A obra trata de um mito que foi repassado oralmente de geração em geração, então a nossa pesquisa para o figurino utilizou bastante livros que registram a cultura dos índios dessa etnia", explica ele.

Além disso, a equipe teve o privilégio de contar com a colaboração de Miguel Dessano, sobrinho legítimo do artista Feliciano Lana, índio que nasceu na aldeia São João Batista, no rio Tiquié, e que escreveu várias coisas sobre a cultura de seu povo.

Os figurinos ganham um ar de “obra de arte” com a colaboração de pinturas do Rubens Belém e stencils de Diego Gama, com fibras e texturas que dão movimento às divindades indígenas na peça. Em vez de penas, o cocar é personalizado e feito de papelão. "Acho que nada é mais delicado e perecível que o papelão, que se aproxima muito bem do teor regional que queremos passar com os figurinos dessa produção", finaliza o figurinista.

Festival Amazonas de Ópera | Foto: Janailton Falcão

A obra

"Dessana, Dessana" é uma adaptação da obra escrita por dois irmãos da etnia Dessana, que mais tarde virou peça de teatro com Márcio Souza. Desta vez, a obra é apresentada no formato de ópera pelas mãos do diretor Adelson Santos. O enredo é baseado no mito da criação do mundo de acordo com a visão dos Dessana. A história passa pelo nascimento do mundo, surgimento dos animais e até os costumes dos seres humanos.

A ópera será apresentada nos dias 3 e 5 de maio às 20h no Teatro Amazonas, com venda de ingressos na bilheteria do teatro e também através do site www.aloingressos.com.br. Os valores variam entre R$5 e R$60.

