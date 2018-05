Espetáculo em homenagem a Cássia Eller e Nando Reis chega a Manaus

Manaus - Cássia Eller e Nando Reis, uma das mais conceituadas parcerias da música brasileira, será destacada no espetáculo musical “All Star – Um encontro que o tempo não apaga”. O espetáculo terá apresentação única em Manaus no dia 5 de maio, sábado, às 20h, no Teatro Manauara (Manauara Shopping, avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.300, Adrianópolis).

No espetáculo, Jana Figarella e Emerson Espíndola assumem os papéis de Cássia e Nando para resgatar grandes momentos dessa vibrante união de talentos da música nacional. “É um espetáculo costurado com pequenas cenas. Optamos por mostrar ao público cenas reais dos vários registros de shows deles”, conta Jana.

“Buscamos fazer uma coisa próxima do que Nando e Cássia tinham: a amizade, o olhar, o carinho que exibiam um pelo outro. Acredito que a força cênica do espetáculo está nessa relação nossa no palco”, ressalta Emerson.

Não é a primeira vez que Jana e Emerson vivem Cássia e Nando: são os mesmos papéis que eles apresentaram em “Cássia Eller – O Musical”. Sucesso no circuito teatral brasileiro, que estreou em 2014 e serviu de base para o novo espetáculo.

A seleção musical do espetáculo inclui hits como“Malandragem”, “Relicário”, “Marvin”, “All Star”, “Por onde andei”, “Palavras” e “Com você meu mundo ficaria completo”.

Serviço

Espetáculo: “All Star – Um encontro que o tempo não apaga”

Quando: Dia 5 de maio, sábado, às 20h

Onde: Teatro Manauara, Manauara Shopping, avenida Mario Ypiranga Monteiro, 1.300, Adrianópolis

Ingressos: R$ 50 (meia)

Pontos de venda: Bilheteria do Teatro Manauara ou nas centrais Alô Ingressos dos shoppings Amazonas (Parque Dez), Manauara (Adrianópolis), Sumaúma (Cidade Nova) e Via Norte (Monte das Oliveiras)

Vendas online: www.aloingressos.com.br

