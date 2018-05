Festa das Patroas em Manaus: venda de ingressos começa com promoção

Manaus - Serão mais de três horas de shows com hits como “10%”, “Medo Bobo”, “Você Faz Falta”, “Infiel”, “Sei de Cor” e “Silêncio”. Essa será a Festa das Patroas em Manaus, com Maiara & Maraísa e Marília Mendonça, no próximo dia 09 de junho, no Sambódromo.

O evento contará ainda com a participação especial da dupla Zé Neto e Cristiano.

A Fábrica de Eventos preparou uma promoção com para quem comprar os ingressos nas próximas 72 horas.

A partir desta terça (1º), até a quarta-feira (3), os valores são R$ 55 para pista, R$ 155 para área VIP, R$ 160 camarote (por pessoa) e R$ 310 o ingresso para o camarote stage.

Os ingressos podem ser adquiridos nas centrais da Alô Ingressos instaladas nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Via Norte.

Festa das Patroas em Manaus

Com letras fortes e que falam de amor, as mulheres estão dominando cada vez a música sertaneja. No topo das paradas estão a dupla Maiara e Maraísa e a cantora Marília Mendonça.

As três cantoras estão no topo das paradas de sucesso e lideram o movimento Feminejo. Maiara e Maraisa são donas dos hits “10%” e “Medo Bobo”. A dupla já esteve na capital amazonense e foi um grande estouro. Já Marília Mendonça até gravou um DVD em Manaus e conta com fã clube enorme na cidade.

Serviço



O Quê? Festa das Patroas

Quando? 9 de junho

Onde? Sambódromo

