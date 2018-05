Filha de Jackie Chan é expulsa de casa por conta da sexualidade

Etta, a filha de 19 anos de Jackie Chan revelou que está morando nas ruas com sua namorada, Andi Autum. No vídeo em que faz um apelo, a jovem afirma que seus pais são homofóbicos e por isso foi posta para fora de casa.

“Em casa, eu vivia com medo de do que fariam comigo”, conta Etta em um trecho da gravação. Etta disse ainda que não pode recorrer a abrigos do governo de Hong Kong porque eles não garantem que casais LGBT permaneçam juntos.

Etta destaca ainda que os demais parentes não aceitaram recebe-la em suas casas, acompanhada da namorada. Ela finaliza dizendo que já recorreu também a amigos e também a forças policiais, assim como grupos LGBT, mas até agora não recebeu nenhum apoio.

