Peça 'Marília Gabriela não vai mais morrer sozinha' estreia em Manaus

Manaus — Várias personas se encontram em diferentes histórias na peça "Marília Gabriela não vai mais morrer sozinha", que ganha os palcos de Manaus na próxima quinta-feira (3), no Teatro da Instalação. Sob a direção do carioca Fabiano Freitas, o espetáculo também marca o retorno da Companhia Cacos de Teatro, que volta à ativa sob o nome Coletivo UTC-4.



O título da peça, no mínimo curioso, faz jus ao seu processo criativo. Desde outubro do ano passado, foram trabalhados cerca de 23 textos, de diversos autores contemporâneos. No fim, dez foram escolhidos para compor o mosaico de cenas que é o espetáculo.

De acordo com a atriz Ana Oliveira, que faz parte da peça, o processo foi novidade para o elenco, que recebia visitas do diretor carioca uma vez ao mês. "Ele deixava uns 'deveres de casa' e, quando nos encontrávamos, assistia as nossas performances", explica ela. "A partir daí fomos criando um varal de cenas vinculadas aos textos que estavam sendo trabalhados". Essa será a primeira vez que ela, Carol Santa Ana, Dimas Mendonça e Dyego M subirão aos palcos juntos depois do fim da Cacos de Teatro.

A renovação dos atores como Coletivo UTC-4 foi algo bastante utilizado pelo diretor Fabiano Freitas durante o processo. "Quando recebi o convite do grupo, me foi apresentada essa premissa e foi muito interessante para mim, como criador, começar pelo ponto zero", conta o carioca. Após trabalhar 23 textos, dez deles foram mesclados no roteiro final. "Trabalhamos muito as perturbações e os incômodos do tempo presente e, por termos diferentes personas em cena, acaba sendo um espetáculo de muitas visões".

Mas, afinal, o que a jornalista e apresentadora Marília Gabriela tem em comum com as dezenas de textos que passaram pelas mãos do diretor carioca? "Tem uma história da Marília Gabriela em que ela conta como o teatro a salvou da morte e a ajudou a se reinventar como pessoa, mas para saber como isso se encaixa na peça tem que conferir o espetáculo", brinca Fabiano.

"Marília Gabriela não vai mais morrer sozinha" estreia nesta quinta-feira (3) e também será apresentada nos sábados 12 e 19 de maio. O espetáculo terá início sempre às 20h no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, sem número, no Centro. A entrada para as apresentações será gratuita.



