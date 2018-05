Alexandre Pires: Baile do Nêgo Véio vai emocionar Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus -No próximo dia 26, o cantor Alexandre Pires estará de volta a Manaus. Desta vez, o pagodeiro vai apresentar um show da turnê “O Baile do Nêgo Véio”, no Hotel Tropical. Os ingressos já estão à venda por meio do site Alô Ingressos e na central da empresa no Manauara Shopping , na avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis.



Durante o show, Alexandre Pires relembra os grandes sucessos da década de 1990, não apenas do samba e pagode, mas também da axé music, pop, rock, entre outros ritmos. Ao todo, são três horas de apresentação com os maiores hits de diferentes artistas.

Algumas das músicas relembradas pelo “Nêgo Véio” durante o baile são “O Canto da Cidade”, canção que consagrou a carreira da cantora Daniela Mercury; “Liberar Geral”, grande sucesso do grupo Terra Samba; “Jackie Tequila”, hit do grupo Skank; “Bem Querer”, balada romântica do cantor Maurício Manieri, entre outras.

Os pagodes do grupo Só Pra Contrariar (SPC), do qual Alexandre Pires já fez parte, também estão no repertório do baile, como “Essa Tal Liberdade” e “Sai da Minha Aba”, por exemplo.

O artista volta a Manaus depois de se apresentar com a turnê “Gigantes do Samba”, que viajou o país com o grupo Raça Negra e o cantor Belo, para apresentar hits que até hoje estão nas lembranças dos fãs.

Carreira

Filho de músicos, Alexandre Pires começou a carreira musical em 1989 quando decidiu, ao lado do irmão Fernando e do primo Juliano, montar o grupo Só Pra Contrariar, nome dado em homenagem a uma canção do Fundo de Quintal. Quando aprendeu a tocar em seu cavaquinho o samba “Só Pra Contrariar”, Alexandre não imaginou o quanto essa canção seria importante para a sua carreira.

Ao iniciar a carreira internacional e sem conseguir acompanhar todos os compromissos, o cantor deixou o SPC em 2002, depois de uma apresentação para mais de 14 mil pessoas em Nova York.

No ano passado, Alexandre lançou o CD e DVD “DNA Musical”, trabalho que explora as influências do cancioneiro da MPB que o cantor teve da família. O trabalho conta com as participações de Caetano Veloso, Milton Nascimento, Jorge Ben Jor, Martinho da Vila, Gilberto Gil e Djavan.

Leia mais:



Peça Marília Gabriela não vai mais morrer sozinha estreia em Manaus

Estava com saudades? Comida Di Buteco está de volta a Manaus



Festa das patroas em Manaus: venda de ingressos começa com promoção