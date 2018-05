Zeca Pagodinho e Geraldo Azevedo na última noite da Festa do Cupuaçu

Presidente Figueiredo - Samba e forró foram os ritmos que encerraram em grande estilo a 28ª edição da Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo (a 107 km de Manaus). As atrações nacionais, os cantores Zeca Pagodinho e Geraldo Azevedo, fizeram shows que lotaram, mais uma vez, a Praça da Vitória. Também marcaram presença na última noite do evento o deputado federal Hissa Abrahão, o deputado estadual Adjuto Afonso e o vereador Diego Afonso.



Sambista consagrado em todo o Brasil, Zeca Pagodinho subiu ao palco da Festa do Cupuaçu por volta das 23h de segunda-feira (30), animando o público ao som de canções como “Deixa a Vida me Levar”, “Verdade” e “Vai Vadiar”.

Para Zeca Pagodinho, a temperatura é o fator mais marcante da região amazônica. “Esse calor no Amazonas não muda nunca. Aqui é sempre muito quente, mas é bom porque deixa a banda bem animada durante todo o show”, afirmou.

Forró, boi-bumbá e ‘arrocha’

O forró no repertório da última noite da Festa do Cupuaçu ficou por conta de Geraldo Azevedo. O pernambucano levou o mais tradicional do ritmo nordestino para a festa e fez o público que estava na praça da Vitória dançar o autêntico “dois pra lá e dois pra cá”.

Pernambucano cantou sucessos da carreira no município. | Foto: Miqueias Lima / Prefeitura de Presidente Figueiredo

“Me sinto lisonjeado em estar participando da Festa do Cupuaçu. Já tinha ouvido falar que Presidente Figueiredo é uma cidade muito bonita e, hoje, pude comprovar isso. Até lamento não poder ficar mais tempo para conhecer as cachoeiras”, declarou. “Agradeço ao prefeito Romeiro Mendonça e ao vice-prefeito Mário Abrahão pelo convite, aos moradores da cidade e aos visitantes que vieram prestigiar o show. Espero voltar outras vezes”, acrescentou.

A prefeitura estima que o público que compareceu à última noite deve permanecer no município durante o feriado para descansar aproveitando as belezas naturais da Terra das Cachoeiras. | Foto: Miqueias Lima / Prefeitura de Presidente Figueiredo





O encerramento da 28ª edição da Festa do Cupuaçu também teve muito boi-bumbá na voz do levantador de toadas do Caprichoso, David Assayag. O “arrocha” do cantor Eduardo Dornellas agitou ainda mais o público, que permaneceu até as primeiras horas da manhã.

De acordo com o prefeito de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça, a festa deste ano foi uma das mais importantes dos últimos anos. A prefeitura estima que o público que compareceu à última noite deve permanecer no município durante o feriado para descansar aproveitando as belezas naturais da Terra das Cachoeiras.

