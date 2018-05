Bailarina do Faustão Karina Barros e Camila Benfica se casam no Rio

| Foto: Reprodução

A bailarina do Domingão do Faustão Karina Barros se casou no fim de semana com a esteticista de animais Camila Benfica. A celebração aconteceu na capital do Rio de Janeiro e contou com a presença do pastor gay André Cally, atual líder do MilC (Ministério Inclusivo Livres em Cristo), criado para reunir evangélicos homossexuais.

| Foto: Reprodução

Karina e Camila optaram por fazer uma cerimônia pequena, apenas com familiares e amigos próximos. "Ficamos felizes quando vimos que estavam todos lá, inclusive minha bisavó e a avó da Camila, que também fizeram parte da cerimônia e emocionaram a todos", disse Karina ao Gshow.

| Foto: Reprodução

Karina e Camila estão juntas há dois anos e foi a dançarina quem tomou a atitude de pedir Camila em casamento, durante um passeio romântico no Rio, em janeiro de 2017.

| Foto: Reprodução

As noivas postaram uma foto em que aparecem se beijando e as daminhas de honra tapam os olhos. Segundo as noivas, a foto é um protesto contra a intolerância e o preconceito. A mãe de Karina, Eliane, comemorou o momento: "casamento das minhas princesas! Muito amor e felicidades sempre".

