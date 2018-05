Vazam detalhes do final da vilã Sophia em O Outro Lado do Paraíso

A "maníaca da tesoura" Sophia (Marieta Severo), vilã de O Outro Lado do Paraíso, vai parar no mesmo hospício em que manteve Clara (Bianca Bin) internada durante dez anos, mas não pretende ficar lá por muito tempo. De acordo com a revista Guia da TV, ela terá uma morte trágica.

No último capítulo, ela vai morrer ao se atirar do precipício, após um laudo psiquiátrico apontar que ela é psicopata. Depois de várias sessões de eletrochoques, ela passa a ser atormentada pelo “espírito” de Renato (Rafael Cardoso), que será assassinado por Patrick (Thiago Fragoso) após o sequestro de Tomás.

Leia também: Peça 'Marília Gabriela não vai mais morrer sozinha' estreia em Manaus



Ele começa a cobrar o que ela não pagou em vida e a vilã começa a acreditar que está ficando doida. Depois, ela começa a ver imagens de Rato (Cesar Ferrario), Laerte (Raphael Vianna) e Vanessa (Fernanda Nizzato), todos mortos com sua tesourada, que começam a deixá-la atormentada, com gritos no seu ouvido.

Perdendo os sentidos, ela começa a correr e chega até o penhasco, onde todos os espíritos se juntam e a perturbam, até que ela começa a andar para trás sem perceber o precipício e despenca.

Leia mais:

Kaysar se veste de Homem-Aranha para visitar crianças em hospital

Bailarina do Faustão Karina Barros e Camila Benfica se casam no Rio

Zeca Pagodinho e Geraldo Azevedo na última noite da Festa do Cupuaçu