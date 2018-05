‘Vingadores – Guerra Infinita’ será exibido gratuitamente no PlayArte

Manaus - O filme com maior bilheteria mundial na semana de estreia de todos os tempos, "Vingadores - Guerra Infinita", foi o escolhido para a sessão do "CineMaterna" marcada para as 14h da próxima terça-feira (8), no Playarte do Manauara Shopping.

A entrada é gratuita para todas as mamães ou papais com seus bebês de até 18 meses e mais um acompanhante, e limitado a capacidade de lugares existentes na sala que o filme será exibido. A sessão é toda preparada para receber os pequenos expectadores, com iluminação e sonorização especial, espaço para troca de fraldas e piso emborrachado.

“As sessões já acontecem regularmente no Manauara Shopping. Fazemos questão de dar às mães e pais dessas crianças a oportunidade de assistirem filmes que fogem da temática infantil. Como o filme escolhido é um dos maiores fenômenos mundiais, temos certeza que a sessão será um grande sucesso”, afirmou o superintendente do Manauara Shopping, Fábio Deganutti.

O filme foi escolhido em uma votação no site do projeto, que é patrocinado pela Natura. Para participar das sessões, basta ir ao cinema no dia e hora da sessão. Não é preciso reservar lugares.

