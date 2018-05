Djuena Tikuna: representante da força e do canto dos povos da Amazônia

Manaus - A primeira artista do Amazonas a ser indicada ao mais importante prêmio de música indígena do mundo, o 'Indigenous Music Awards', a cantora Djuena Tikuna, de 32 anos, é hoje um dos principais nomes da música ligada às causas do movimento indígena no Brasil.

A cantora revela em entrevista ao EM TEMPO, antes de embarcar para o Canadá, que pretende lançar, ainda este ano outro CD, e promete ainda a produção de um festival de música indígena em Manaus.



Confira a entrevista completa!

Nascida no município de Tabatinga, interior do Amazonas, Djuena Tikuna, cujo nome significa "onça que pula no rio", é autora de mais de 20 composições que trazem nas letras toda a força da resistência dos índios, relatos de rituais, danças, e costumes dos povos indígenas.

Segundo a cantora, suas maiores inspirações são mulheres que também lutam pelas mesmas causas, como Sônia Guajajara e Francinara Baré. “Quando eu era pequena, eu já acompanhava essa luta, e hoje eu me sinto forte pra lutar junto com elas. Porque se nós não lutarmos pelos nossos povos, ninguém mais vai”, considera a cantora.

Djuena, conta, nostálgica, que um dos momentos mais marcantes da sua carreira foi a apresentação no Teatro Amazonas, onde lançou o CD “Tchautchiüãne”, que contou com a participação de vários artistas e convidados indígenas.

“Fiz questão de levar vários 'parentes' para ver a apresentação no teatro, parecia que eu tava numa grande aldeia quando os vi lá”, disse a cantora se referindo a comunidade indígena que foi ao espetáculo. “Cantamos todos juntos algumas músicas, foi muito emocionante, eu chorei”.



Djuena Tikuna | Foto: Reprodução

Reconhecimento

Djuena, é a primeira indígena da região amazônica indicada na categoria de “Melhor Artista Indígena Internacional”, no prêmio “Indigenous Music Awards”'. Ela concorre com o álbum lançado no Teatro Amazonas e o resultado será apresentado no dia 18 de maio, na cidade de Winnipeg, no Canadá.

Outro reconhecimento merecido pelo trabalho que desenvolve, foi quando a cantora recebeu o convite para compor o time de artistas que cantaram a música “Demarcação já”, juntamente com Arnaldo Antunes, Maria Betânia, Letícia Sabatela, Gilberto Gil, dentre outros. A canção foi um protesto para que o governo federal demarque as áreas indígenas brasileiras.



A cantora Djuena Tikuna foi convidada para compor o time de artistas que cantaram a música “Demarcação já” | Autor: Chico César

Embora tenha reconhecimento nacional e internacional, a artista reclama da falta de interesse da população amazonense em conhecer mais sobre a cultura e a arte indígena. “Poucas pessoas valorizam a cultua indígena, nós, geralmente, só temos reconhecimento no mês de abril, quando se comemora o dia do índio, mas depois que passam as homenagens, somos esquecidos, e isso é muito triste. A sociedade precisa dar uma maior visibilidade para os artistas indígenas, e apoiar também”. Ela elenca as várias áreas da arte que possuem representantes indígenas aqui na região amazônica. “Não sou só eu de artista indígena aqui, temos indígenas atores, cantores, artesãos, e todos precisam de espaço e visibilidade”, fala, completando que um dos seus objetivos como jornalista - outra atividade que desenvolve - é poder dar mais voz aos artistas "parentes". “Minha arte é minha ferramenta política, é onde tenho voz para mostrar a importância do povo indígena e nossa força, mostrar que merecemos respeito”. A Jornalista diz que por este motivo pretende trabalhar exclusivamente para divulgar e assessorar o movimento indígena. “O jornalismo complementa meu trabalho como cantora, porque a arte e a comunicação também são uma ferramenta política e nós indígenas devemos usá-la”, comenta.

