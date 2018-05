Tradicional bar Galvez é reinaugurado em novo espaço

Manaus - O tradicional Bar Galvez, que durante dezoito anos funcionou na praça do conjunto Eldorado, desde novembro mudou-se para a rua Belo Horizonte, ao lado do boliche e em frente à loja Info Store.Agora, sob o comando do músico e compositor Zeca Torres – ou Torrinho – e sua esposa e sócia, a empresária Ana Priscilla Santos, o espaço vem oferecendo uma nova proposta para as noites manauaras, em ambiente climatizado, com shows variados todos os fins de semana.

Wagner Tiso, Torrinho, Victor Biglione e Ana Priscilla | Foto: Divulgação

Além do cardápio diferenciado, a partir deste mês de maio, o Galvez também passou a oferecer o almoço executivo, de segunda à sexta feira, no horário de 11:30 às 14:30h, com pratos da mais apreciada comida caseira.

Carlos Alexandre | Foto: Divulgação

À noite, o bar funciona de quarta à sábado, a partir das 18 horas, com promoções exclusivas de caipirinha e cerveja para os habituais frequentadores do “happy hour”. Às quintas, uma inovação que está começando a fazer sucesso: o “Palco Aberto” onde o som fica ligado e um violão é colocado no palco à disposição de qualquer cliente que chegar, amador o profissional, para tocar e cantar à vontade.

Nesse curto espaço de funcionamento em novo local e sob a nova direção, já se apresentaram no palco do Galvez cantores como Zezinho Correa, Antonio Pereira, Renatinho, Lili Andrade, Band & Donna, Felicidade Suzy, Márcia Siqueira, Lucilene Castro e muitos outros artistas do cenário local, além de expressões nacionais da música brasileira, como os conceituados músicos Wagner Tiso e Victor Biglione.

Gonzaga Blantez | Foto: Divulgação

As próximas atrações do Galvez contemplam: Gonzaga Blantez, compositor da música “Curió do Bico Doce” que teve destaque na novela da Globo, no dia 04 de maio; a banda Echoes num tributo a Raul Seixas, dia 05; e muitas outras atrações musicais de peso.

Endereço: Rua Belo Horizonte, Cond. Empresarial Adrianópolis em frente a Info Store.

Informações: 99148-3238

