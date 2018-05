Festival Mova-se abre inscrições para sua nona edição em Manaus

Manaus - O Mova-se: Solos, Duos e Trios chega a sua nona edição e abre o processo seletivo para os espetáculos que comporão a programação da edição 2018. O festival é realizado pelo Casarão de Idéias e pela Cia. Teatral de Idéias, e conta ainda com o patrocínio do Banco da Amazônia, por meio da Lei Rouanet.

O edital está disponível para três categorias: Espetáculos, Mostra Universitária e Intervenções Urbanas. Os selecionados nesta última modalidade irão compor a programação do “Mova-se na Rua”.

O Mova-se 2018 acontece de 13 a 16 de setembro em Manaus, em local a ser definido. Os interessados de todo o Brasil terão até o dia 30 de maio para submeter suas propostas de apresentações para o evento.

Os interessados em participar da seleção poderão inscrever suas propostas online, via Correios ou ainda de forma presencial. Para efetuar a inscrição via Internet, basta acessar o site do Casarão de Idéias, para obter a ficha de inscrição e conferir os documentos necessários para realizar o cadastro.

As demais inscrições devem ser entregues de forma presencial ou enviadas via postal para a sede do Casarão de Idéias, rua Barroso, 279, centro de Manaus. Para as inscrições pelos Correios, o prazo se encerra no dia 20 de maio de 2018.

João Fernandes, diretor geral do Mova-se, antecipa que a nova edição do festival terá uma programação mais variada, incluindo lançamentos de livros, exibições de filmes e performances, além de apresentações de grupos locais e nacionais.

Os espetáculos inscritos serão escolhidos pela comissão de seleção do festival no período de 04 a 08 de junho, de acordo com critérios de avaliação que incluem qualidade técnica e artística, criatividade e originalidade. O resultado da seleção será divulgado no dia 11 de junho, no site do Casarão de Idéias.

Programação diversificada



Segundo João Fernandes, os interessados em participar do IX Mova-se Festival de Dança poderão apresentar propostas nos mais variados tipos de apresentações em solos, duos e trios, promovidas por grupos, companhias e artistas independentes, residentes e atuantes de todos os estados brasileiros.

“O Mova-se está no roteiro da dança brasileira. As inscrições são gratuitas e abrimos espaço sempre para que grupos e artistas do Brasil todo possam participar”, diz o diretor.

Para a classificação na categoria "Espetáculos", o Mova-se aceita inscrições individuais e em grupo, para trabalhos nos formatos solo, duos, trios e coletivos, em suas diferentes linguagens de dança e adequados para espaços a serem indicados pelo Casarão de Idéias.

Já na categoria "Intervenções Urbanas", as propostas devem discutir a temática, partindo da observação das poéticas críticas da arte corporal, passando pela ocupação dos espaços urbanos, em qualquer formato – solos, duos, trios, quartetos, grupos, coletivos, cias e outros.

Nesta etapa, a já consagrada “Batalha de B-Boys” terá um edital exclusivo. As apresentações da modalidade deverão acontecer num palco estilo arena.

A academia tem uma representação bem categórica. A Mostra Universitária vai englobar os trabalhos nos formatos de solos, duos e trios, que estejam em andamento ou concluídos, partindo do âmbito acadêmico e que possam se desdobrar em outras questões da pesquisa com o corpo e seus potenciais.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: festivalmovaseam@gmail.com , ou de forma presencial no Casarão de Ideias (rua Monsenhor Coutinho, 275, Centro) , no horário das 9h às 12h e das 14h às 18h.

