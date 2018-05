No dia Dia do Star Wars, fãs comemoram o sucesso da franquia

Milhões de fãs de "Star Wars" celebram nesta sexta-feira (4), o dia oficial de uma das mais bem sucedidas narrativas do cinema moderno. O "Star Wars Day" é um dia inteiramente dedicado a homenagens e celebrações que os fãs da franquia de George Lucas organizam, religiosamente, todos os anos.

Celebrada mundialmente, a data nasceu de um trocadilho com a frase "May the Force be with you" ("Que a Força esteja com você"). Em inglês, 4 de maio pode ser traduzido como "May, the Fourth", o que é sonoramente parecido com a frase original dos filmes. Foi o suficiente para que os fãs adotassem a data como sua e passassem a comemorar todos os anos.

Embora o primeiro evento de grande escala para celebrar o dia tenha sido realizado em 2011, em Toronto, no Canadá, (quando fãs participaram de uma sessão especial e depois realizaram um concurso de fantasias), a primeira referência à data é de 1979. O primeiro filme da saga foi lançado em 1977.

